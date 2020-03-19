"Трусиха": Дубцова скрылась от настигающей угрозы

Многие звезды шоу-бизнеса предпочли переждать пандемию коронавируса дома. Они охотно публикуют фото и видео, рассказывают поклонникам, как теперь проводят свое время. Стоит отметить, что многие предпочли уйти на карантин, потому что недавно посещали различные страны. Однако 38-летняя Ирина Дубцова самоизолировалась, несмотря на то, что не покидала пределы России.
Певица сильно испугалась сложившейся ситуации в мире. Она считает, что лучше лишний раз перестраховаться. Кроме того, вместе с ней на карантин ушли и другие члены ее семьи. "Не болею, я просто трусиха", – цитирует Ирину Teleprogramma.pro.
Интересно, что каждую весну, когда начинается цветение, Дубцова покидает страну из-за аллергии ее сына Артема. Безусловно, сейчас артистка будет сидеть дома.
Также певица рассказала, чем занимается во время карантина. Оказывается, Ирина умеет и любит готовить. В своем инстаграм-аккаунте она публикует видео и делится кулинарными рецептами.
Интересно, Ирина успела приобрести макароны, гречку и туалетную бумагу?
По состоянию на 19 марта, в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире COVID-19 обнаружили у 222 тысяч человек.
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