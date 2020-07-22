Седокова ответила на вопрос о свадьбе с Тиммой

Певица Анна Седокова счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. Поклонники с нетерпением ждут, когда спортсмен сделает предложение своей возлюбленной.

О романе экс-солистки "ВИА Гры" с баскетболистом заговорили летом прошлого года. По некоторым данным, Анна Седокова увела Яниса Тимму из семьи. Якобы спортсмен бросил жену, с которой прожил девять лет, ради артистки.

Певица опровергла эти данные, отметив, что к моменту их знакомства латвийский спортсмен разорвал отношения с супругой. Седокова назвала Тимму порядочным и добрым мужчиной.

В своем инстаграм-аккаунте певица регулярно выкладывает совместные фотографии с возлюбленным. Поклонники рады за пару и желают им счастья. Недавно один из пользователей поинтересовался, планируют ли знаменитости свадьбу.

"Конечно, будет. У меня с Янисом?" – отшутился Тимма, после чего переадресовал вопрос Седоковой. "А я знаю ответ", – заявила артистка. Однако делиться своими мыслями с поклонниками она не решилась.

Напомним, что Анна Седокова была дважды замужем. С 2004 по 2006 год певица состояла в браке с футболистом Валентином Белькевичем. Вторым супругом звезды стал бизнесмен Максим Чернявский. Они прожили вместе с 2011 по 2013 год.