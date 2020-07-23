"Не исправится": Седокова о жуткой гибели невесты

Анна Седокова прокомментировала убийство москвички Марины ее бойфрендом. Певица призвала девушек бежать от тиранов.

В трагедии, случившейся в столице, может быть виноват жених Марины. Избранник жертвы пропал – его разыскивает полиция.

Анна Седокова обратилась в своем инстаграм-аккаунте к подписчицам, призвав ценить себя и не прощать мужчинам агрессивных поступков. "Не исправится, не изменится, не вылечится", – заверила звезда.

Артистка считает, что не реагировать на тиранию нельзя. Она посоветовала жертвам насилия не бояться, а рассказывать о своей беде и искать помощи у близких или в соцсетях.

Певица проводит лето в Майами и Нью-Йорке. Она отправилась в США, чтобы встретиться с дочерью Моникой. Девочка живет там с отцом, экс-избранником знаменитости Максимом Чернявским.

Анна Седокова счастлива в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой. О романе экс-солистки "ВИА Гры" со спортсменом заговорили летом 2019 года. Ходят слухи, что звезда отбила Тимму у жены, с которой тот прожил девять лет.