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Суд поставил точку в споре Мартиросян и Пугачевой

Суд поставил точку в споре Мартиросян и Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесвумен из Ямало-Ненецкого автономного округа Кристина Мартиросян выиграла суд. Она забрала себе товарный знак Аллы Пугачевой.
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В марте Кристина Мартиросян обратилась в суд. Она потребовала прекратить правовую охрану товарного знака "Кристина", которым владела Алла Пугачева. Спустя несколько месяцев инстанция удовлетворила иск предпринимательницы.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Народная артистка зарегистрировала товарный знак в конце 1990-х годов, планируя активно заниматься бизнесом. Но в какой-то момент Алла Борисовна перестала использовать этот бренд.

В 2006 году Мартиросян основала компанию "Кристина". Она владеет несколькими фирменными магазинами, где продаются торты, пирожные, пироги и прочее. Вероятно, возник конфликт, поэтому бизнесвумен попросила суд отменить действие товарного знака в категориях "Хлебобулочные и кондитерские изделия", а также "Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками".

Алла Борисовна не комментировала ситуацию. К слову, Мартиросян также не шла на контакт с журналистами, заявляя, что это личное дело ее и артистки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, накануне в Сети появилось редкое видео, на котором запечатлена Алла Пугачева на вечеринке. Артистка станцевала под песню Полины Гагариной.

Автор: 23 июля 2020, 18:09 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

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