Сияющую Пугачеву сняли с Лепсом на светском мероприятии

Алла Пугачева вышла в свет и стала звездой вечера. Прославленная исполнительница появилась на мероприятии в стильном образе. Артистка общалась и танцевала.

Светская жизнь столицы постепенно набирает обороты после режима самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса. На днях в Москве состоялся вечер, устроенный брендом Bvlgari. На мероприятии отметился весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Не пропустила это событие даже Алла Пугачева, которая обычно выходит в свет крайне редко и посещает только избранные вечеринки.

71-летняя Примадонна появилась на публике в стильном черном наряде: кофточке, шортах, плотных колготах и сюртуке. Образ артистка дополнила замысловатой прической. В Сети в свободном доступе есть фото и видео с мероприятия. Судя по комментариям, Пугачева произвела фурор. Интернет-пользователи обратили внимание на поразительную моложавость артистки.

Некоторые уверены: Примадонна обязана превосходным видом либо фотошопу, либо пластическим операциям, а может, и тому и другому. Кто-то заявил, что Алла Пугачева выглядит моложе мужа – юмориста и шоумена Максима Галкина, который, к слову, и обнародовал фото и видео преображенной супруги.

На мероприятии Примадонна танцевала и разговаривала с другими гостями. Артистку сняли сидящей за столиком с Григорием Лепсом. Судя по всему, певец много шутил – Алла посмеивалась, не отводя глаз от харизматичного исполнителя.

Лепс хватал себя за горло, закатывал глаза, жестикулировал, рассказывая что-то собеседнице. Пугачева, закинув ногу на ногу, с интересом следила за ним.