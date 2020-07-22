Мощи: Галкин выставил отощавшую донельзя Пугачеву

Алла Пугачева в свои 71 выглядит так, как, кажется, не выглядела ни в 40, ни даже в 30 лет. На смену бесформенным балахонам пришли подчеркивающие фигуру наряды. Очередное появление певицы произвело фурор.

На странице пятого мужа Примадонны Максима Галкина в социальной сети "Инстаграм" появилась свежая фотосессия звездной пары. Юморист выставил на всеобщее обозрение отощавшую донельзя Аллу Пугачеву. Которая, кажется, усохла за время карантина до состояния мощей. Позируют они на ступенях своего роскошного замка, что в подмосковной деревне Грязь близ Звенигорода.

"Ну, что, 1, 2, 3 или 4?" – спросил Галкин своих многочисленных подписчиков, предлагая выбрать самый удачный кадр. Денис Клявер, Жасмин, Слава, Алина Редель, Ирина Салтыкова Любовь Успенская и другие звезды рассыпались в комплиментах и стали наперебой заверять, что все кадры прекрасны. "Боже, Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела!", "Потрясающе выглядит в свои годы" – пишут пораженные люди.

Певица однажды рассказала, что вынудило ее измениться до неузнаваемости. "Я похудела и слежу за собой ради детей, потому что хотела бы, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку", – заявила артистка. В итоге сегодня кажется, что выглядит последняя народная артистка СССР моложе своей 49-летней дочери Кристины Орбакайте.