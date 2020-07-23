"Все эти трагедии произошли неспроста": ходят слухи о проклятье шоу "Пусть говорят"

Скандально известное шоу "Пусть говорят" на Первом канале буквально преследуют несчастья. За короткое время скончались три эксперта передачи. Продюсер Олеся Сазыкина убеждена, что этому есть сенсационное объяснение.

Беды буквально обрушились на телешоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". На днях в номере одного из московских отелей была найдена мертвой экстрасенс и блогер Анна Амбарцумян. Она была частым гостем передачи на Первом канале, с удовольствием обсуждала острые темы. А перед этим из жизни трагически ушли еще два эксперта "Пусть говорят" – журналист Юлия Норкина и художник Сергей Заграевский.

"Я уверена, что все эти трагедии произошли неспроста. В последнее время даже ведущий Дима Борисов стал агрессивно себя вести. Он всегда был интеллигентом, божьим одуванчиком, а тут недавно он выгнал блогершу из студии прямо во время съемок", – высказала мнение продюсер Олеся Сазыкина.

Она убеждена, что всему виной зависть и даже проклятье. "Ясно, что смерти экспертов и агрессия Димы – не просто так. Все знают, что "Пусть говорят" – очень рейтинговая программа, у нее много конкурентов и, соответственно, врагов..." – считает продюсер.

Впрочем, сама Олеся Сазыкина не настолько суеверна, чтобы отказываться от съемок в таком популярном шоу. "Я не боюсь ходить на съемки "Пусть говорят", несмотря ни на что! Если надо, то мы и сами на кого-нибудь порчу наведем!" – со смехом заявила женщина.

Кстати, о том, что Дмитрий Борисов прогнал из студии эксперта, стало известно на днях. Не повезло обозревателю фигурного катания Елене Родиной. Она сама рассказала о неприятном инциденте.

По словам Родиной, редакторы дали ей задание вести себя агрессивно. Вот только дальше все пошло не по сценарию. Когда она начала отыгрывать свою роль, на нее накинулись с критикой. "Тут все присутствующие принялись орать и обвинять меня в некорректности. А Борисов даже прогнал меня из студии!" – пожаловалась женщина.

