"Все эти трагедии произошли неспроста": ходят слухи о проклятье шоу "Пусть говорят"

Беды буквально обрушились на телешоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". На днях в номере одного из московских отелей была найдена мертвой экстрасенс и блогер Анна Амбарцумян. Она была частым гостем передачи на Первом канале, с удовольствием обсуждала острые темы. А перед этим из жизни трагически ушли еще два эксперта "Пусть говорят" – журналист Юлия Норкина и художник Сергей Заграевский.
"Я уверена, что все эти трагедии произошли неспроста. В последнее время даже ведущий Дима Борисов стал агрессивно себя вести. Он всегда был интеллигентом, божьим одуванчиком, а тут недавно он выгнал блогершу из студии прямо во время съемок", – высказала мнение продюсер Олеся Сазыкина.
Она убеждена, что всему виной зависть и даже проклятье. "Ясно, что смерти экспертов и агрессия Димы – не просто так. Все знают, что "Пусть говорят" – очень рейтинговая программа, у нее много конкурентов и, соответственно, врагов..." – считает продюсер.
Впрочем, сама Олеся Сазыкина не настолько суеверна, чтобы отказываться от съемок в таком популярном шоу. "Я не боюсь ходить на съемки "Пусть говорят", несмотря ни на что! Если надо, то мы и сами на кого-нибудь порчу наведем!" – со смехом заявила женщина.
Кстати, о том, что Дмитрий Борисов прогнал из студии эксперта, стало известно на днях. Не повезло обозревателю фигурного катания Елене Родиной. Она сама рассказала о неприятном инциденте.
По словам Родиной, редакторы дали ей задание вести себя агрессивно. Вот только дальше все пошло не по сценарию. Когда она начала отыгрывать свою роль, на нее накинулись с критикой. "Тут все присутствующие принялись орать и обвинять меня в некорректности. А Борисов даже прогнал меня из студии!" – пожаловалась женщина.
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