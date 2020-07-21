Блогер-фармацевт Диденко сплясала на костях эксперта шоу "Пусть говорят"

Девушка позиционировала себя в качестве психотерапевта и медиума, была частым гостем ток-шоу на Первом канале и "России-1". Магические услуги она оказывала исключительно обеспеченным людям, чем очень гордилась.
Также Анна Амбарцумян хвасталась своей дружбой с семейством Алисы Фрейндлих. Год назад звезда даже породнилась с актрисой – стала крестной матерью ее правнучки Сони. По предварительным данным, медиум скончалась от передозировки запрещенных веществ.
Мимо резонансного события не смогла пройти Екатерина Диденко. Скандальный блогер получила широкую известность после инцидента с сухим льдом в сауне. Во время неудачного сюрприза в бассейне скончался муж фармацевта.
После трагедии девушка продолжила публиковать "Сторис" и отправилась на федеральные каналы рассказывать о горе. Среди тех, кто осудил Диденко, была и Амбарцумян. Медиум несколько раз довольно резко высказалась о поведении блогера.
Екатерина опубликовала в инстаграм-аккаунте сообщение, посвященное погибшему эксперту шоу "Пусть говорят". Она отметила, что недавно от наркотиков скончалась девушка, которая унижала ее после трагедии. "Не судите, да не судимы будете", – многозначительно заявила Диденко.
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