Над оголившейся Бузовой посмеялся народ: Откуда грудь?

Ольга Бузова сфотографировалась для мужского глянца. Телеведущая сделала это в четвертый раз.

Поклонники заметили, что у Ольги Бузовой, которая частенько публикует откровенные снимки, изменился размер груди. Бюст стал заметно больше. Отсюда и появился слух о том, что телеведущая воспользовалась услугами пластического хирурга.

Народ стал говорить об этом еще активнее после того, как певица в своем инстаграм-аккаунте показала обложку журнала Playboy, на которой предстала максимально обнаженной. Знаменитость прикрыла грудь скрученными рукавами белой рубашки и надела такого же цвета белье.

Подписчики снова обратили внимание на бюст Бузовой. "Откуда грудь?!" – посмеялись многие пользователи Сети. Некоторые предположили, что эту часть тела на фото максимально отретушировали, чтобы она казалось больше.

Телеведущая не стала отвечать на вопросы любопытных, ведь она не раз говорила, что пластическую операцию никогда не делала. Однажды она была готова лечь под нож хирурга с целью изменить размер груди, потому что этого хотел ее муж Дмитрий Тарасов. Позже Ольга поняла, что нужно принять себя такой, какая есть, и не стала исполнять прихоть любимого.