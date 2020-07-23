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Карпович ехидно ответила на слова о романе с Прилучным: Про кровь маловато

Карпович ехидно ответила на слова о романе с Прилучным: Про кровь маловато

Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
В Сети бурно обсуждают романтические отношения разведенного Павла Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. Артистка прокомментировала разговоры.
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Не успел Павел Прилучный расстаться с женой Агатой Муцениеце, родившей ему двух детей, как поползли слухи о романе актера с партнершей по театральной постановке "Косметика врага" Мирославой Карпович. Поводом стали кадры из Крыма, куда Прилучный уехал с детьми. Вместе с с ними наблюдатели приметили стройную Карпович.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

В Сети бурно отреагировали на эти публикации. Появилось очень много негативных откликов. Павла обвинили в том, что бросился в новые отношения сразу после развода, а Мирославу назвали разлучницей.

Подсуетилось и окружение артистов: там сообщили, что Карпович стала подбивать клинья под Прилучного в конце 2019 года. Некоторые пошли еще дальше и предположили, будто актриса приворожила коллегу. Мол, когда она переехала к любимому, подмешала ему в пищу свою кровь.

Столь шокирующие заявления Мирослава не смогла оставить без внимания. "Всем сочинителям статей обо мне выражаю благодарность и ставлю двойку за скудную фантазию. Про кровь маловато написали", – ехидно высказалась актриса на своей странице в "Инстаграм".

Она добавила: "Я бы сошла с ума от несправедливости этого мира, если бы не знала, что последнее слово остается за Всевышним!"

Ранее Прилучный, затравленный общественностью из-за романа с Карпович, дал понять, что рассказывать о личной жизни не будет. Всех любопытных он призвал отписаться.

Автор: 23 июля 2020, 09:37 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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