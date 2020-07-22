Создатели сериала "Мажор" объявили о скором выходе полнометражного продолжения картины

Герои сериала "Мажор" появятся на больших экранах. Создатели теленовеллы объявили о завершении работы над полнометражной версией истории.

Осенью 2018 года свет увидел третий сезон сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли. Планировалось, что эта часть теленовеллы станет финальной, однако в завершающем эпизоде аудитория развязку так и не увидела. Зрители пришли к выводу, что продюсеры решили делать продолжение.

К радости поклонников Павла Прилучного управляющий партнер продюсерской компании "Среда", которая занимается производством ленты, Иван Самохвалов сообщил, что скоро на экраны выйдет полнометражная лента "Мажор".

По его словам, этот фильм можно рассматривать как четвертый сезон теленовеллы. Картина создана в формате комедийного боевика и представляет собой законченную историю. Впрочем, это не мешает авторам создать еще и продолжение для сериала.

Самохвалов добавил, что полнометражный фильм по мотивам сериала "Мажор" уже готов для выхода в широкий прокат. Премьеру картины планировали сделать в сентябре 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Сейчас продюсеры просто-напросто боятся пускать ленту в кинотеатры. Создатели сериала "Мажор" ждут, когда ситуация с прокатом нормализуется. В любом случае скоро авторы представят на суд зрителей первый тизер фильма с Павлом Прилучным в главной роли.