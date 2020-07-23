Психолог сорвал маску с завоевавшей Прилучного Карпович

Психолог Ксения Ужинцева отмечает, что Мирослава Карпович стала жить вместе с Павлом Прилучным спустя месяц после его развода с Агатой Муцениеце неспроста. По мнению эксперта, звезда сериала "Папины дочки" действует решительно, пока возлюбленный не осознал всю серьезность произошедшего.
Она ведет себя, как целеустремленная девушка – доводит задуманное до конца. Своим поведением Мирослава пытается доказать прежде всего себе, что выиграла бой и теперь является хозяйкой в жизни Павла.
Эксперт считает, что Карпович очень переживала за отношения с Прилучным, ведь он находился в процессе развода. Если актриса и дальше будет испытывать страх, то вскоре роман завершится.
Пока же Прилучный фокусируется на положительной стороне развода, подчеркивает Ужинцева. Он наслаждается свободой и находится в состоянии "безапелляционной правоты принятого им решения". Карпович всячески доказывает ему это.
"Эйфория от новой жизни может быстро закончиться, и неприятный сюрприз не заставит себя ждать. Как правило, после достижения желаемого у бывших любовниц часто спадают маски, ведь роль идеальной женщины играть уже не требуется", – сказал психолог.
Напомним, о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович стало известно после того, как их заметили в Крыму. Сначала Агата Муцениеце думала, что ее бывший муж отправился на курорт только с детьми, поэтому потом была удивлена присутствию в их компании звезды "Папиных дочек".
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