Психолог сорвал маску с завоевавшей Прилучного Карпович

Павел Прилучный нашел замену Агате Муцениеце очень быстро. Мирослава Карпович уже переехала к возлюбленному. Однако актеру стоит опасаться последний такого романа.

Психолог Ксения Ужинцева отмечает, что Мирослава Карпович стала жить вместе с Павлом Прилучным спустя месяц после его развода с Агатой Муцениеце неспроста. По мнению эксперта, звезда сериала "Папины дочки" действует решительно, пока возлюбленный не осознал всю серьезность произошедшего.

Она ведет себя, как целеустремленная девушка – доводит задуманное до конца. Своим поведением Мирослава пытается доказать прежде всего себе, что выиграла бой и теперь является хозяйкой в жизни Павла.

Эксперт считает, что Карпович очень переживала за отношения с Прилучным, ведь он находился в процессе развода. Если актриса и дальше будет испытывать страх, то вскоре роман завершится.

Пока же Прилучный фокусируется на положительной стороне развода, подчеркивает Ужинцева. Он наслаждается свободой и находится в состоянии "безапелляционной правоты принятого им решения". Карпович всячески доказывает ему это.

"Эйфория от новой жизни может быстро закончиться, и неприятный сюрприз не заставит себя ждать. Как правило, после достижения желаемого у бывших любовниц часто спадают маски, ведь роль идеальной женщины играть уже не требуется", – сказал психолог.

Напомним, о романе Павла Прилучного с Мирославой Карпович стало известно после того, как их заметили в Крыму. Сначала Агата Муцениеце думала, что ее бывший муж отправился на курорт только с детьми, поэтому потом была удивлена присутствию в их компании звезды "Папиных дочек".