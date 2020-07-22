Похудевший Шура указал на лишние килограммы Волочковой

Александр Медведев (Шура) прибыл на фестиваль "Славянский базар" в подавленном настроении. В итоге банальная просьба фотографа обернулась скандалом.

Репортер попросил артиста покрутиться ради эффектных кадров. Музыкант явно был не намерен позировать перед камерами и огрызнулся. "Я вам что, Волочкова, чтобы кружиться?" – крикнул Шура.

Затем певец немного подумал и добавил уже более миролюбиво, что, вообще-то, конечно, он теперь явно стройнее балерины. Журналисты попытались отстоять честь танцовщицы, но получили от артиста поток матерщины.

Кстати, Медведев не шутил, когда говорил, что может быть худее Волочковой. Во время режима самоизоляции артист сбросил 25 килограммов. Правда, причина для стройности невеселая – музыканту в очередной раз оперировали опухоль.

Уже много лет Шура борется с раком, который то и дело атакует его организм. В этот раз недуг поразил желудок. Естественно, после хирургического вмешательства пришлось придерживаться строгой диета, она-то и помогла певцу прийти в хорошую физическую форму.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова несколько месяцев назад тоже заметно постройнела. Артистка призналась, что пересмотрела свой рацион и налегла на спорт. Изменения в фигуре звезда гордо демонстрирует на откровенных снимках в сауне и танцклассе.