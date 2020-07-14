Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник

Александр Медведев рассказал, что три месяца карантина прошли довольно плодотворно. Он не сидел безвылазно дома, а занимался творчеством и общался с друзьями. За недели самоизоляции музыкант поработал с репертуаром: перебрал композиции, выстроил новую схему исполнения треков.
Шура заявил, что с радостью приезжал к знакомым на дачу, где занимался с детьми. "Работал большой нянькой", – пошутил артист. Он признался, что игры с подрастающим поколением приносят ему огромное удовольствие.
Также недавно певец перенес операцию на желудке. Хирургическое вмешательство было связано с очередной опухолью – артист уже много лет борется с раковыми клетками, которые то и дело атакуют его организм.
В одном из интервью Анне Седоковой музыкант отметил, что, конечно, очень устал от болезней. Он не понимает, за что ему все это. Жить и работать помогает оптимистичный настрой.
После очередной операции ему пришлось сесть на строжайшую диету. Конечно, это было нелегко, но что поделать. Шура старается с юмором относиться к ограничениям, говорит, пришлось закрывать рот и холодильник, чтобы не сорваться на вкусненькое.
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