Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник

Шура недавно признался, что смог сбросить 25 килограммов за время режима самоизоляции. В беседе с журналистами артист поделился, что перенес операцию на желудке, после которой пришлось соблюдать строгую диету.

Александр Медведев рассказал, что три месяца карантина прошли довольно плодотворно. Он не сидел безвылазно дома, а занимался творчеством и общался с друзьями. За недели самоизоляции музыкант поработал с репертуаром: перебрал композиции, выстроил новую схему исполнения треков.

Шура заявил, что с радостью приезжал к знакомым на дачу, где занимался с детьми. "Работал большой нянькой", – пошутил артист. Он признался, что игры с подрастающим поколением приносят ему огромное удовольствие.

Также недавно певец перенес операцию на желудке. Хирургическое вмешательство было связано с очередной опухолью – артист уже много лет борется с раковыми клетками, которые то и дело атакуют его организм.

В одном из интервью Анне Седоковой музыкант отметил, что, конечно, очень устал от болезней. Он не понимает, за что ему все это. Жить и работать помогает оптимистичный настрой.

После очередной операции ему пришлось сесть на строжайшую диету. Конечно, это было нелегко, но что поделать. Шура старается с юмором относиться к ограничениям, говорит, пришлось закрывать рот и холодильник, чтобы не сорваться на вкусненькое.