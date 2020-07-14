Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Вторник
14 июля
Лента новостей
14:21
Умерла от рака: кончина жены стала ударом для Эммануила Виторгана
14:17
В Москве допустили изменение позиции Путина по Донбассу: Сумеет удивить всех
14:14
Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи
14:11
У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка
14:05
Видео с малолетним сыном Роналду стало поводом для полицейского расследования
13:52
Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве
13:35
В США разбился военный истребитель
13:33
Приехали реанимация и полицейские: Ольгу Бузову сняли на крыше
13:22
Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник
12:55
Умер экс-ведущий программы "Разрушители легенд" Грант Имахара
12:47
"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
12:45
Сделавшая аборт известная актриса пожалела о прошлом: Я была бы хорошей мамой
12:37
57-летнюю Свиридову перестали уважать после публикации откровенного фото в бикини
12:34
"Это был ее последний шанс": раскрыта тайна отношений Тимати и Решетовой
12:05
Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов
12:01
В Воронеже убили профессора и растворили его останки в соляной кислоте
11:53
Случилось страшное: замкнувшая проводка стала причиной ЧП у звездного модельера
11:33
Дочь Заворотнюк показала дорогого человека и призналась в любви
11:22
Двухлетняя дочь Кудрявцевой исполнила зажигательный танец под песню с нецензурной лексикой
11:10
Двое жителей Калининграда до полусмерти избили сутенера из-за обмана проститутки
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 248 зараженных
10:41
Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения
10:39
Стал похож на старика: на тяжелобольного Расторгуева страшно смотреть
10:34
Ущерб – 18 миллионов: в Мытищах обокрали предприятие
10:03
В Москве задержали стрелявшего из машины мужчину
09:48
Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России
09:41
"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем
09:33
Бесстыдство: могила Началовой превратилась в любимое место для фотосессий звезд
09:28
Виторган был вынужден защищать Собчак от общественного гнева
09:13
"Полная потеря себя": состояние больной Аниты Цой стало критическим
09:09
Разин раскрыл методику похудения на 46 килограммов: Работаю с диетологом Пугачевой
08:42
Всплыло сенсационное видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии
08:35
"Дурное дело нехитрое": Соседов откровенно о разводе Пугачевой и Галкина
08:32
Сестра взорвалась из-за сравнения с Жанной Фриске: Отцепитесь от меня!
08:00
Политолог о протестах против Лукашенко: Россия может потерять Белоруссию
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июля 2020 года
04:02
"Зачем?": голая Екатерина Волкова вызвала шок
02:02
"С пополнением семьи!": Брежнева показала фото с малышом
23:55
"Следуют модной тенденции!": известная ведущая поставила под сомнение развод Асмус и Харламова
21:50
"Дом-2" ищет нового ведущего
21:47
Рецепт салата со свеклой и козьим сыром
21:28
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
21:08
"Хорошие любовники": роман Прилучного с Карпович получил подтверждение
20:39
В Севастополе автомобиль без водителя чуть не уехал с места ДТП самостоятельно
20:35
Бывшая подруга приготовила страшную месть зазнавшейся Меган Маркл
19:56
Галкин обустроил для Пугачевой личный спа-салон
19:56
"Проверить все "узкие" места": Подмосковье готовится к наводнению
19:43
Кудрин назвал две главные угрозы для российской экономики
19:39
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
19:09
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Смех уместен всегда": Собчак объяснила дикий хохот на кладбище
Выступившая в образе сестры Наталья Фриске попала под шквал критики
"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече
"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Тайны Проскурина: отписал наследство чужой женщине и развелся
Шоу-бизнес
Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник

Похудевший на 25 килограммов Шура раскрыл секрет стройности: Закрыть рот и холодильник

Шура. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шура недавно признался, что смог сбросить 25 килограммов за время режима самоизоляции. В беседе с журналистами артист поделился, что перенес операцию на желудке, после которой пришлось соблюдать строгую диету.
прочитано 8591 раз

Александр Медведев рассказал, что три месяца карантина прошли довольно плодотворно. Он не сидел безвылазно дома, а занимался творчеством и общался с друзьями. За недели самоизоляции музыкант поработал с репертуаром: перебрал композиции, выстроил новую схему исполнения треков.

ПО ТЕМЕ

"Я поборол его!": как Шуре удалось выжить после четвертой стадии рака

Минус 25 килограммов: певец Шура пошел на крайние меры ради отцовства

Шура заявил, что с радостью приезжал к знакомым на дачу, где занимался с детьми. "Работал большой нянькой", – пошутил артист. Он признался, что игры с подрастающим поколением приносят ему огромное удовольствие.

Также недавно певец перенес операцию на желудке. Хирургическое вмешательство было связано с очередной опухолью – артист уже много лет борется с раковыми клетками, которые то и дело атакуют его организм.

В одном из интервью Анне Седоковой музыкант отметил, что, конечно, очень устал от болезней. Он не понимает, за что ему все это. Жить и работать помогает оптимистичный настрой.

После очередной операции ему пришлось сесть на строжайшую диету. Конечно, это было нелегко, но что поделать. Шура старается с юмором относиться к ограничениям, говорит, пришлось закрывать рот и холодильник, чтобы не сорваться на вкусненькое.

Автор: 14 июля 2020, 13:22 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Как Мишустин собирается спасать экономику России
Знает ли Путин о воровстве в России
В Москве предупредили Эрдогана о серьезных последствиях превращения собора Святой Софии в мечеть
Лукашенко о новой Конституции Белоруссии: Готов поделиться властью

Шоу-бизнес

Умерла от рака: кончина жены стала ударом для Эммануила Виторгана
Парень Бузовой лишил звезд "Тик-Тока" аудитории и денег: Выставили из дома посреди ночи
У актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" украли ребенка
Журналист обвинил ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова в домогательстве

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Этот век прогнил": известная ведущая разводится с мужем

Супруги сумели договориться по всем щекотливым вопросам
Шоу-бизнес

Всплыло сенсационное видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии

В резонансном деле новый поворот
Шоу-бизнес

Бывшая подруга приготовила страшную месть зазнавшейся Меган Маркл

Экс-герцогиня обрела злейшего врага
Шоу-бизнес

"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге

Соседи ошеломлены поведением актрисы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 июля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+