Завистники подрезали ленты на пуантах Волочковой

Анастасия Волочкова с детства грезила балетом. Многие педагоги не видели в крупной девочке будущую приму, но ей все равно удалось стать балериной всея Руси, как звезда себя называет.

С раннего возраста артистка упорно занималась, и в итоге смогла поступить в Российскую балетную академию имени Вагановой. Изо дня в день девушка шла к мечте, несмотря на слезы и боль. Недавно звезда поделилась, что маме каждый вечер приходилось делать для нее специальные ванночки и компрессы для ног.

Несмотря ни на что, пуанты являются любимой обувью Анастасии Волочковой. Она никому не доверяет их подготовку к выступлению или репетиции. Говорит, не раз обжигалась на этом. Оказывается, во времена учебы завистники подрезали балерине ленты, чтобы те в самый ответственный момент развязались или оторвались.

Впрочем, злопыхатели не помешали балерине еще будучи студенткой академии дебютировать на большой сцене. В стенах Мариинского театра Анастасия Волочкова исполнила партию Одетты в "Лебедином озере".

В новом видео на личной странице в "Инстаграм" балерина показала, как пришивает ленты к пуантам. Она отметила, что каждая танцовщица делает это сама, так как у всех свои секретики. "В процессе есть определенные нюансы и тонкости", – говорит звезда. Также артистка заявила, что у нее есть именная колодка для пуант в американской компании.