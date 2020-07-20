Седокова объяснила причину своего исчезновения

Анна Седокова целый день не появлялась в Сети. Певице пришлось выполнить просьбу дочери.

Это лето Анна Седокова проводит в Майами и Нью-Йорке. Артистка решила отправиться в США, чтобы встретиться с дочерью Моникой. Девочка живет там с отцом, бывшим возлюбленным певицы Максимом Чернявским, который ранее оформил опеку. Анне разрешено видеться с наследницей, но только за пределами России.

Артистка очень соскучилась по дочери, поэтому была готова выполнить любое ее желание. Моника на свой девятый день рождения попросила маму сделать необычный подарок – целый день не пользоваться телефоном.

Перед тем, как исчезнуть из соцсетей на сутки, Седокова опубликовала пост, в котором предупредила подписчиков о своем исчезновении. Певица отметила, что будет скучать по поклонникам.

Стоит отметить, что Анна действительно много времени проводит в "Инстаграм". Она каждый день снимает для подписчиков видео и рассказывает практически о каждом моменте жизни.

Напомним, у Анны Седоковой есть еще двое детей от разных мужчин. В 2004 году певица родила дочь Алису от футболиста Валентина Белькевича. Четыре года назад появился на свет сын Гектор. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась вскоре после родов.