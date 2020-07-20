Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
партнеры
Понедельник
20 июля
Лента новостей
16:09
"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
15:58
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
15:48
Путин отправил Фургала в отставку
15:44
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
15:37
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
15:34
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака
15:32
Седокова объяснила причину своего исчезновения
15:29
Скончалась актриса из сериала "Клан Сопрано"
15:10
Решилась на ЭКО: появились подробности второй беременности Маркл
15:07
"Возвращаю форму!": Фадеев восхитил народ игрой на барабанах (видео)
14:52
Лолита отправилась на фестиваль "Славянский базар" на электричке: Мы же бешеные
14:46
Объявившие о проблемах с деньгами Сенчукова и Рыбин покинули Россию
14:44
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
14:36
Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера
14:33
Путин объявил о переносе "Бессмертного полка"
14:15
Пираты захватили в плен семерых россиян
14:11
"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях
14:10
Марьяна Спивак сообщила о съемках новых эпизодов сериала "Шифр"
14:05
Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо
14:02
"Бьет меня ногой по голове": Ефременкова из "Дома-2" рассказала о последствиях драки
13:56
Умер известный режиссер
13:44
Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову
13:40
Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус
13:36
Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом
13:26
Ведущая Первого канала борется с лишним весом после четвертых родов
13:22
В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона
13:19
Анастасия Стежко из сериала "Полицейский с Рублевки" показала фото со свадьбы в Париже
13:08
Названа причина смертельной аварии с автобусом в Москве
12:51
"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной
12:49
"Божественное тело": народ ахнул от полуголого Нагиева
12:43
Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии
12:41
Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью
12:37
Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога
12:13
Обнажившуюся Высоцкую сняли на яхте с бутылкой
12:09
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
12:05
Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи
12:01
Сменившую имидж Марию Куликову не узнали поклонники
11:44
Дайнеко заподозрили в романе с известным модельером
11:36
Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве
11:17
Похоронивший жену Виторган встретил новую любовь
11:13
Сын Лазарева рассказал о потере
11:12
Коронавирус в России: число зараженных превысило 777 тысяч
11:03
9-летняя дочь Константина Богомолова сделала пикантное фото Дарьи Мороз
11:01
Театр "Модерн" первым в Москве откроет свои двери для зрителей
10:49
"Папино счастье": Галкин умилил народ подарком сыну (видео)
10:46
Момент смертельного тарана автобусом остановки в Москве попал на видео
10:20
Как вернуть деньги за лечение: государство отдаст до 120 тысяч рублей
10:02
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
10:02
Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале "Славянский базар"
09:47
С 1 августа россиян ждет новый штраф
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца
Народ беснуется под фото Асмус в мини-шортах
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Соседов похвалил Долину за честность после рассказа о договоре с гаишниками
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Шоу-бизнес
Седокова объяснила причину своего исчезновения

Седокова объяснила причину своего исчезновения

Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Седокова целый день не появлялась в Сети. Певице пришлось выполнить просьбу дочери.
прочитано 9688 раз

Это лето Анна Седокова проводит в Майами и Нью-Йорке. Артистка решила отправиться в США, чтобы встретиться с дочерью Моникой. Девочка живет там с отцом, бывшим возлюбленным певицы Максимом Чернявским, который ранее оформил опеку. Анне разрешено видеться с наследницей, но только за пределами России.

ПО ТЕМЕ

Анна Седокова показала фото в купальнике и лишила фанатов покоя

"Так страшно": травмированная Седокова перестала дышать

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Артистка очень соскучилась по дочери, поэтому была готова выполнить любое ее желание. Моника на свой девятый день рождения попросила маму сделать необычный подарок – целый день не пользоваться телефоном.

Перед тем, как исчезнуть из соцсетей на сутки, Седокова опубликовала пост, в котором предупредила подписчиков о своем исчезновении. Певица отметила, что будет скучать по поклонникам.

Стоит отметить, что Анна действительно много времени проводит в "Инстаграм". Она каждый день снимает для подписчиков видео и рассказывает практически о каждом моменте жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, у Анны Седоковой есть еще двое детей от разных мужчин. В 2004 году певица родила дочь Алису от футболиста Валентина Белькевича. Четыре года назад появился на свет сын Гектор. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась вскоре после родов.

Автор: 20 июля 2020, 15:32 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
Путин объявил о переносе "Бессмертного полка"
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление

Шоу-бизнес

"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом

Певица рассказала о случившемся
Шоу-бизнес

"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной

Популярный ведущий переполошил народ
Шоу-бизнес

Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Артистка сохранила хорошие отношения с экс-супругом
Шоу-бизнес

Лолита отправилась на фестиваль "Славянский базар" на электричке: Мы же бешеные

Звезда чуть не опоздала на собственное выступление

Гороскоп

Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+