Принца Гарри обвиняют в незаконном распоряжении чужими финансами

В 2019 году принц Уильям перевел Гарри из своего благотворительного фонда Royal Founfation в фонд брата Sussex Toyal 290 тысяч фунтов стерлингов. Половину этой суммы супруг Меган Маркл позже перечислил в организацию Travalyst. У Гарри есть 75% акций этой компании.
В 2020-м герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей, соответственно, их одноименный благотворительный фонд прекратил существование. Гарри и Меган якобы были обязаны вернуть перечисленные им средства, но этого не сделали.
Именно поэтому республиканец Грэм Смит обвиняет герцога Сассекского в незаконном пользовании чужими денежными средствами. Он требует провести официальную проверку.
Представитель Гарри и Меган заявил, что эти денежные операции "прозрачны и законны". Смит не понимает, почему подобные действия считают подозрительными, ведь перевод Уильяма должен был сразу вызвать вопросы. По мнению республиканца, старший брат покрыл расходы младшего.
Тем временем пообещавшие стать финансово независимыми принц Гарри и Меган Маркл не имеют постоянного заработка. Супруги продолжают ждать выгодные предложения.
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