Решилась на ЭКО: появились подробности второй беременности Маркл

Известие о второй беременности Меган Маркл обрастает новыми подробностями. Герцогиня Сассекская решилась на процедуру искусственного оплодотворения.

В начале этого года в британских СМИ распространились сообщения об интересном положении бывшей актрисы. Якобы переезд герцога и герцогини в Канаду связан с предстоящими родами. Принц Гарри и Меган Маркл хотят уберечь будущего ребенка от ложных слухов и сплетен.

Накануне в прессе появились новые данные о второй беременности бывшей актрисы. Один из репортеров заметил Меган и Гарри возле клиники в Беверли-Хиллс. Они побывали на приеме у известного репродуктолога Шэрон Виннер.

По словам анонимного источника, герцогиня несла в руках препарат, необходимый для подготовки к процедуре ЭКО. "Это, конечно, мог быть рядовой поход к врачу, но почему принц Гарри сопровождал ее?" – задал риторический вопрос журналист.

Отметим, что супруги пока не прокомментировали эти данные. Известно, что принц Гарри и Меган Маркл не собираются останавливаться на одном ребенке. "Они не хотят, чтобы Арчи рос без младшего брата или сестры", – поведал близкий друг пары.

Напомним, у герцога и герцогини подрастает наследник. Арчи Маунтбеттен-Виндзор появился на свет 6 мая 2019 года в лондонской больнице. Сын Меган Маркл и принца Гарри является седьмым в очереди на британский престол.