Стало известно о лечении принца Гарри в наркологической клинике

Давно известно, что принц Гарри далеко не белый и пушистый внук Елизаветы II. Свою славу герцог приобрел благодаря многочисленным вечеринкам на самых дорогих курортах мира, литрам алкоголя и большому количеству наркотических веществ. Кто бы мог подумать, что королевскому наследнику выпадет "уникальная" возможность посетить наркологическую клинику.

"Экспресс газета" сообщает, что молодость принца Гарри проходила весьма бурно. Его образ жизни никогда не был похож на повседневные заботы членов королевской семьи. Герцог Сассекский был завсегдатаем баров и ночных клубов, любил находиться в компании взбалмошных друзей и даже не задумывался о семейной жизни.

Гарри баловался не только крепкими напитками и дорогими алкогольными коктейлями. Принц любил для разнообразия и покурить. Отец герцога принц Чарльз так сильно был обеспокоен здоровьем и душевным состоянием Гарри, что принял решение отвезти наследника в клинику для лечения от наркозависимости.

Стоит отметить, что на тот момент герцогу Сессекскому было всего 16 лет. Правда, поездка в лечебницу продлилась всего один день. Принц Чарльз надеялся, что этого времени хватит, чтобы Гарри увидел своими глазами, к чему приводит употребление запрещенных веществ. Несмотря на все старания отца герцога, жизнь королевского отпрыска продолжала пестрить всевозможными скандалами и публичными откровениями.

Британские таблоиды заявляли, что только после женитьбы на Меган Маркл принц стал контролировать себя и не уходил в отрыв. Сейчас приближенные к королевской семье делают прогнозы, когда же Гарри примет решение снова вернуться в Великобританию. По словам экспертов, герцог Сассекский чувствует себя потерянным и чужим в США и мечтает воссоединиться с королевской семьей.