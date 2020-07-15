Стало известно о лечении принца Гарри в наркологической клинике

"Экспресс газета" сообщает, что молодость принца Гарри проходила весьма бурно. Его образ жизни никогда не был похож на повседневные заботы членов королевской семьи. Герцог Сассекский был завсегдатаем баров и ночных клубов, любил находиться в компании взбалмошных друзей и даже не задумывался о семейной жизни.
Гарри баловался не только крепкими напитками и дорогими алкогольными коктейлями. Принц любил для разнообразия и покурить. Отец герцога принц Чарльз так сильно был обеспокоен здоровьем и душевным состоянием Гарри, что принял решение отвезти наследника в клинику для лечения от наркозависимости.
Стоит отметить, что на тот момент герцогу Сессекскому было всего 16 лет. Правда, поездка в лечебницу продлилась всего один день. Принц Чарльз надеялся, что этого времени хватит, чтобы Гарри увидел своими глазами, к чему приводит употребление запрещенных веществ. Несмотря на все старания отца герцога, жизнь королевского отпрыска продолжала пестрить всевозможными скандалами и публичными откровениями.
Британские таблоиды заявляли, что только после женитьбы на Меган Маркл принц стал контролировать себя и не уходил в отрыв. Сейчас приближенные к королевской семье делают прогнозы, когда же Гарри примет решение снова вернуться в Великобританию. По словам экспертов, герцог Сассекский чувствует себя потерянным и чужим в США и мечтает воссоединиться с королевской семьей.
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