"Это был ее последний шанс": раскрыта тайна отношений Тимати и Решетовой

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала всю подноготную отношений Тимати и модели Анастасии Решетовой. Также она заявила, что избранница рэпера категорически не нравится его матери.

С тех пор, как стало известно о романе Тимати и Анастасии Решетовой, в Сети ходят слухи о том, что мать рэпера Симона Юнусова на дух не переносит его избранницу. На это даже намекала со сцены во время церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Ксения Собчак.

Говорят, после рождения внука Симона не стала лучше относиться к потенциальной невестке. Якобы теперь она не согласна с методами воспитания малыша. Продюсер Олеся Сазыкина, называющая себя давней знакомой рэпера, заявила, что его мать изначально была против этой девушки.

"Решетова, на мой взгляд, просто небольшого ума эскортница. Вместо того чтобы угодить Симоне, все время выеживалась. Мать из нее никакая. Мне кажется, она и матерью не хотела быть – родила только ради того, чтобы привязать к себе Тимана. Это был ее последний шанс", – раскрыла Сазыкина секрет отношений рэпера и модели.

Олеся убеждена: Тимати никогда не пойдет против матери, которую считает умной и понимающей. Продюсер считает, что Симона все возьмет в свои руки.

"Если мама скажет, он брыканет Решетову и найдет еще какую-нибудь телку, поэтому Решетову так и колбасит от претензий Симоны по поводу воспитания малыша. Она боится, что Симона заберет у нее Ратмира, как забрала Алиску у Шишковой", – заключила Сазыкина.

Отметим, что на карантине, который был введен из-за пандемии коронавируса, Симона не могла видеться с внуком. Мальчиком занималась мать, модель Анастасия Решетова. При первой же возможности Симона приехала навестить Ратмира.