"Очень сильно поругались": Анохина и Барановская сцепились на встрече

Айза Анохина стала очередной звездной гостьей шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" Она откровенно рассказала, почему не смогла найти общего языка с Юлией Барановской.

Ксения Собчак высказала мнение, что для Айзы Анохиной Юлия Барановская своего рода ролевая модель. Ведь у женщин много общего: в прошлом обе дамы пережили болезненные расставания с мужчинами: Юлия Барановская судилась с Андреем Аршавиным, а Айза Анохина как раз сейчас переживает скандальный развод с отцом своего второго ребенка Элвиса.

Однако сама Айза с такой интерпретацией Ксении не согласилась. По словам Анохиной, несмотря на кажущуюся похожесть, им с Юлией Барановской не удалось договориться.

Оказывается, не так давно Айза Анохина встретилась с Юлией Барановской и супругой известного юмориста и шоумена Гарика Мартиросяна Жанной, чтобы познакомиться и поближе узнать друг друга. Подразумевалось, что женщины станут ведущими нового шоу в Сети. Вот только ничего не получилось.

"Мы с Барановской очень сильно поругались во время нашей последней встречи. Мы не разделяем взгляды на происходящее в мире", – объяснила Айза Анохина. Она пожаловалась, что Юлия Барановская вела себя очень резко. Во время беседы она не соглашалась с точкой зрения своей потенциальной соведущей. Дошло до того, что когда Айза стала говорить, как все плохо в стране из-за коронавируса, Юлия предложила ей эмигрировать на Бали.

А еще, по словам Айзы, ее собеседница крайне негативно отозвалась о феминистках и геях. Ксения Собчак, внимательно слушавшая откровения Анохиной, искренне призналась, что никогда такого не слышала из уст Барановской. "Дай бог, это первый и последний раз я ее видела", – высказалась Айза Анохина.

При этом она уточнила, что не знает, состоялось ли шоу. И если оно случилось, то без нее. Зато от Жанны Мартиросян Айза осталась под приятным впечатлением. "Она прекрасна. Она восхитительная. Добрая, грациозная, воспитанная... Я сказала Юле барановской, что: "Вы очень невоспитанны", – отметила Айза.