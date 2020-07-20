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Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову

Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина дружили много лет, а не так давно поженились. Вот только в браке отношения супругов стали стремительно портиться.
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Стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на своего мужа Бари Алибасова. Всему виной злополучная квартира, которую артистка якобы подарила супругу, а он, в свою очередь, переоформил ее на молодого помощника Сергея Моцаря.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Теперь артистка хочет признать недействительными сделки с квартирой в Новой Москве. В начале августа должна состояться беседа сторон. "Первая сделка – по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая – по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение", – рассказал адвокат Бари Алибасова Олег Сухов.

Впрочем, юрист дал понять, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной мало шансов выиграть это дело. "Там нет какой-то конкретики, но общий посыл – некая притворность", – объяснил адвокат музыкального продюсера.

Он отметил, что якобы переоформление квартиры на Бари Алибасова носило договорной характер, что это была сделка, направленная не на отчуждение имущества, а на то, чтобы продюсер пользовался этой квартирой только временно. Получается, что это якобы был не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этой квартирой с возвратом ее обратно в пользование артистки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Что касается переоформления квартиры на помощника Бари Алибасова, то это преподносится защитой артистки как действия, направленные на то, чтобы увести эту недвижимость как можно дальше от Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы ей было сложнее ее потом вернуть.

Адвокат уверен, что сделки с квартирой были проведены по всем правилам и без нарушения закона. "Нет таких аргументов, которые могли бы против бумаги действительно что-то дать весомое. Потому что свидетельских показаний, каких то объяснений с их стороны – этого недостаточно для того, чтобы оспорить договор дарения", – заключил представитель Алибасова.

Отметим, что сейчас состояние продюсера оставляет желать лучшего. Согласно некоторым данным, у Бари Алибасова корсаковский синдром – специфическое расстройство памяти, которое возникает при органических заболеваниях мозга или вследствие хронического алкоголизма. Не исключено, что в ближайшее время продюсера перевезут из Москвы в Калининград.

Автор: 20 июля 2020, 13:44 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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