"Заберу по максимуму в этой семьи": сын Бари Алибасова раскрыл карты

Наследник Бари Алибасова пытается разобраться в том, кто довел его отца до психиатрической клиники. Он обвиняеет в покушении на продюсера бывшего директора группы Андрея Назарова, эк-солиста Валерия Юрина и Ольгу Шукшину.



Сын шоумена утверждает, что эта троица специально спаивала его родителя. В итоге отравление алкоголем самым негативным образом сказалось на его психике. Сейчас Бари Алибасов лечится в специализированной клинике.

Бари Алибасов-младший уверен, что целью подлого заговора является желание заполучить квартиру продюсера группы "На-На" в центре Москвы. По словам мужчины, из сейфа пропало завещание шоумена и другие документы.

В эфире шоу "Путь говорят" Первого канала сын знаменитости сделал важное заявление. Он пообещал, что если Бари Алибасов останется невменяемым, и он станет его опекуном, то возьмет обратно все свои обещания не претендовать на наследство Шукшиных.

"Если Лидия Николаевна умрет первой, я заберу по максимуму у этой семьи, насколько смогу", – заявил сын Бари Алибасова.



В свою очередь Андрей Назаров, Валерий Юрин и Ольга Шукшина отрицают свою причастность к отравлению шоумена. Особенно дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая никогда не имела дел с продюсером. Единственное, чего она намерена добиться – это вернуть квартиру матери в Новой Москве, которую Бари Алибасов переписал на своего помощника Сергея Моцаря.

Экс-избранница сына Бари Алибасова Виолетта поддерживает его в этот трудный период. По ее словам, он был крайне подавлен, когда с отцом произошла беда.

