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Шоу-бизнес
Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Остросоциальные темы все чаще стали подниматься в обществе. Теперь на животрепещущие вопросы отвечают и знаменитые личности. Игорь Николаев вместе с режиссером Валерией Гай Германикой обсудили жизненные постулаты и формирование религиозных взглядов в современном обществе. По словам певца, это был самый тяжелый разговор в его жизни.
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Валерия Гай Германика приехала в гости к исполнителю, чтобы лично обсудить многие вопросы, которые до этого очень редко поднимались на телевидении. Артисты поговорили на темы православия и деликатно прокомментировали глобальные изменения, грядущие в ближайшие несколько лет.

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Стоит отметить, что интервьюер для данной темы был выбран неслучайно. Валерия Гай Германика не раз публично заявляла о своем мнении по поводу религиозных нравоучений. По словам режиссера, в современном обществе не всегда правильно выстраивается основа обучения данного сегмента. Несмотря на то, что во многих школах с первого класса изучается религиоведение и основы православной культуры, дети не знают истоков религии и истинных мотивов просвещения в этих областях.

Игорь Николаев заявил, что отчасти согласен с режиссером. Артист полагает, что это личное дело каждого, поэтому не во всех семья с раннего детства обсуждаются подобные вопросы.

"Это было сложное, пожалуй, самое сложное для меня интервью в жизни. Приезжала Валерия Гай Германика. Говорили с ней на темы православия. На прямые вопросы надо отвечать прямо. Но деликатно и взвешенно – тема обязывает", – написал в своем "Инстаграм" исполнитель.

Подписчики Игоря Николаева раскритиковали его стремление обсудить насущные вопросы и нелестно высказались в адрес режиссера, общавшегося с артистом. Комментаторы в социальной сети посетовали на то, что Валерия совершенно не разбирается в таких темах и является прямым доказательством того, как человек необдуманно приходит к вере.

Автор: 11 июля 2020, 13:23 Источник: Инстаграм Игоря Николаева ✓ Надежный источник

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