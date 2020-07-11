Николаев дал самое сложное интервью в своей жизни

Остросоциальные темы все чаще стали подниматься в обществе. Теперь на животрепещущие вопросы отвечают и знаменитые личности. Игорь Николаев вместе с режиссером Валерией Гай Германикой обсудили жизненные постулаты и формирование религиозных взглядов в современном обществе. По словам певца, это был самый тяжелый разговор в его жизни.

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