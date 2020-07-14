"Перешло все границы!": оплеванная Дакотой Рудковская вне себя от возмущения

Продюсер устала от потока критики уже в свой адрес. В своем инстаграм-аккаунте Яна Рудковская попыталась оправдаться, а заодно раскритиковала Риту Дакоту.
По словам светской львицы, она была абсолютно не против участия Риты Дакоты в запущенном ею конкурсе с призами от Louis Vuitton. Однако Яну Рудковскую смутили промофото в аккаунте артистки. Якобы на них были вещи, которые не имели отношение к акции.
Кроме того, продюсеру не понравились формулировки певицы: "раздаем" и "халява". Об этом она сказала Дакоте по телефону. А покинуть конкурс певица, по словам Яны Рудковской, захотела сама.
Жена Евгения Плющенко не понимает, зачем исполнительница раздула такой скандал и оплевала ее с ног до головы. По ее мнению, это "неэтично, непрофессионально и некрасиво". "Уже перешло все границы!" – возмутилась Яна Рудковская.
Она пожаловалась, что теперь многие поливают ее грязью, а заказные боты обрушивают сайт ее любимого бренда и сносят посты. Поведение Риты Дакоты вызвало у продюсера негодование. Она посчитала, что певице "мало крови".
Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что Яна Рудковская заявила, что звезда недостойна представлять известную марку сумок и саквояжей из-за "дешманского" внешнего вида. Оскорбленная певица так и не дождалась извинений от продюсера и бренда.
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