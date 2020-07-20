"Бьет меня ногой по голове": Ефременкова из "Дома-2" рассказала о последствиях драки

Звезда шоу "Дом-2" поделилась ужасной историей, произошедшей с ней в юности. Юлия Ефременкова получила серьезную травму.

Экс-участнице телестройки было 12 лет, когда она попала в драку и получила сотрясение мозга. В своем инстаграм-аккаунте девушка сообщила, что их с классом отправили на осмотр к стоматологу. Один из мальчишек стал ругаться с ее подругой.

Юлия Ефременкова заступилась за приятельницу, и тот перевел агрессию на нее. "У меня падает шапочка, я наклоняюсь, чтобы ее поднять, и он неожиданно бьет меня ногой по голове", – вспомнила звезда шоу "Дом-2". Упав, девочка ударилась сначала о бордюр, а потом об лед.

Юлию Ефременкову увезла скорая помощь. Полтора месяца она пролежала в больнице, а потом еще долгое время проходила реабилитацию.

После того случая ее стали периодически мучить головные боли. Они появляются то в затылочной зоне, то в височной. "Уже много лет я сижу на обезболивающих", – посетовала телеведущая.

Многочисленные обращения к врачам ничего не дали – медики не находят у Ефременковой ничего серьезного.

Звезда шоу "Дом-2" также отметила, что в этом году лежала в клинике, где делала поддерживающую терапию: капельницы, уколы, массаж и другие процедуры. К сожалению, этого хватило примерно на полтора месяца – потом боли возобновились.

