"Бьет меня ногой по голове": Ефременкова из "Дома-2" рассказала о последствиях драки

Экс-участнице телестройки было 12 лет, когда она попала в драку и получила сотрясение мозга. В своем инстаграм-аккаунте девушка сообщила, что их с классом отправили на осмотр к стоматологу. Один из мальчишек стал ругаться с ее подругой.
Юлия Ефременкова заступилась за приятельницу, и тот перевел агрессию на нее. "У меня падает шапочка, я наклоняюсь, чтобы ее поднять, и он неожиданно бьет меня ногой по голове", – вспомнила звезда шоу "Дом-2". Упав, девочка ударилась сначала о бордюр, а потом об лед.
Юлию Ефременкову увезла скорая помощь. Полтора месяца она пролежала в больнице, а потом еще долгое время проходила реабилитацию.
После того случая ее стали периодически мучить головные боли. Они появляются то в затылочной зоне, то в височной. "Уже много лет я сижу на обезболивающих", – посетовала телеведущая.
Многочисленные обращения к врачам ничего не дали – медики не находят у Ефременковой ничего серьезного.
Звезда шоу "Дом-2" также отметила, что в этом году лежала в клинике, где делала поддерживающую терапию: капельницы, уколы, массаж и другие процедуры. К сожалению, этого хватило примерно на полтора месяца – потом боли возобновились.
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