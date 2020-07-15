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Ефременкова из

Ефременкова из "Дома-2" простила темнокожего любовника после грубой выходки

Фото: m3./http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Экс-ведущая шоу "Дом-2" дала Мондезиру Свет-Амуру второй шанс. Молодой человек сделал возлюбленной сюрприз.
прочитано 155 раз

Сначала Юлия относилась к знакам внимания бойфренда скептически. Но ем все же удалось вновь добиться ее расположения. Свет-Амур узнал, где собирается отдыхать Юлия Ефременкова, и подготовил для нее подарок.

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Парень приехал в клуб с огромной корзиной клубники в шоколаде, которую очень любит его избранница. Звезда телестройки сняла видео для поклонников, в котором показала презент любовника. Ролик появился в аккаунте журнала шоу "Дом-2" ВКонтакте.

Однако поклонники посчитали, что Юлия Ефременкова зря простила парня, который позволил себе агрессию. На это девушка ответила, что ей куда важнее мнение ее близких людей, которые порадовались за пару.

Напомним, ранее Юлия Ефременкова сообщила, что окончательно рассталась с Мондезиром. Конфликт между ними произошел из-за грубости молодого человека.

Звезда шоу "Дом-2" долго планировала сюрприз для подруги из Краснодара. Девушка хотела неожиданно приехать к ней на день рождения. Планы избранницы пришлись Мондезиру не по душе. Он запер Юлию Ефременкову дома и отнял у нее телефон.

Автор: 15 июля 2020, 20:30 Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
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