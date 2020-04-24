"Хотели полного прогибания": ведущая "Дома-2" раскрыла причины побега с шоу

Юлия Ефременкова решила раз и навсегда внести ясность и объяснить, почему ушла с шоу "Дом-2". Звезда проекта устала читать про себя небылицы.



Ведущая телестройки объяснила в своем инстаграм-аккаунте, из-за чего стала лишней на шоу "Дом-2". Она призналась, что пошла на телепроект из любопытства, а не из желания найти любовь. Ефременкова и не надеялась, что продержится там больше пары месяцев.

О карьере ведущей она тоже не мечтала. Юлия очень удивилась, когда ее пригласили вести реалити-шоу. Экс-участница отметила, что на Сейшельских островах условия ей показались совсем не райскими. Дело было в команде.

По словам звезды шоу "Дом-2", у нее сразу не заладились отношения с новым руководителем. "От меня хотели полного подчинения и прогибания", – заявила Ефременкова. Ее такое положение вещей не устроило. Тогда-то она и решила уволиться.

Кроме того, звезда шоу "Дом-2" призналась, что благодарна создателям проекта за возможность посмотреть на реалити с другой стороны. О том, что ушла с телестройки, Юлия Ефременкова не жалеет.

Девушка отметила, что прошла долгий и красивый путь на шоу "Дом-2". Ведь ей удалось побывать и участницей, и ведущей. Но главное, по ее словам, то, что она нашла любовь всей своей жизни – это участник телестройки Мондезир Свет-Амур.

"Мне точно есть, что рассказать своим детям и внукам об истории нашей семьи", – заявила Ефременкова.

