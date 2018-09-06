Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику

Оказывается, Юлия Ефременкова долгое время была недовольна своей внешностью. Предстояло только найти подходящего специалиста, который бы помог ей добиться желаемых результатов. Девушка увеличила губы и похвасталась поклонникам изменениями в своем микроблоге. Также она решилась на контурную пластику.
Новые, накачанные губы еще не до конца восстановились, но Ефременкова результатом. "Сейчас они еще отекшие, даже синячок есть. Пока губы немножко большие, но мне очень нравится", – рассказала ведущая реалити-шоу в прямом эфире.
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