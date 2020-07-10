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"Отравители" ответили на обвинения сына Алибасова: Не дал ни копейки!

Бари Алибасов-младший. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очередной скандал вокруг Бари Алибасова разразился около двух недель назад. Как отметил сын звезды, у него есть все основания полагать, что отца отравили. Чтобы доказать правду, он пришел в студию "Пусть говорят".
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Музыкант попал в психиатрическую лечебницу. Как утверждает наследник звезды, он долго не мог найти родителя, и в итоге обнаружил его в "наркологичке". К сожалению, врачи дают всего два процента вероятности, что продюсер вернется к обычной жизни.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Бари Алибасов – младший назвал имена людей, которые виноваты в том, что отец вынужден проходить лечение. Якобы у них были все основания для убийства артиста. Под подозрение попали трое: певец Валерий Юрин, бывший помощник Андрей Назаров и дочь жены знаменитости Ольга Шукшина. Именно на них молодой человек написал заявление в прокуратуру.

В студии шоу "Пусть говорят" "отравители" продюсера рассказали свою точку зрения. Назаров назвал Бари-младшего невменяемым и отметил, что его сильно удивили обвинения.

Сын Алибасова предоставил видео с камер в квартире родителя, на которых видно, как певец роется в чужих вещах. В свое оправдание Назаров отметил, что его просто пригласили в гости в апартаменты коллеги.

Бывший помощник продюсера пожаловался в эфире "Пусть говорят" на то, что Бари Каримович ни копейки не заплатил ему за пять лет работы. И добавил, что умеет драться – один раз даже разбирался с настоящими бандитами.

Впрочем, наследник Алибасова продолжил настаивать на своем: отца отравили, и у присутствующих в студии есть мотивы. "Первое, что пропало, – это завещание", – говорит Бари-младший.

Он считает, что в деле замешана и дочь жены его отца – Ольга Шукшина, ведь той было бы выгодно заиметь половину наследства. Актриса ответила лишь, что очень переживает за мать и не понимает позицию наследника продюсера.

Автор: 10 июля 2020, 14:35 Источник: Пусть говорят ✓ Надежный источник
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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