Неоднозначное селфи Агаты Муцениеце в обнимку с мужчиной вызвало переполох

Актриса Агата Муцениеце, которая совсем недавно развелась с Павлом Прилучным разместила неоднозначное фото в своем микроблоге в Instagram. Она сделала селфи с известным актером 51-летним Михаилом Пореченковым, чем вызвала разговоры и слухи о новых отношениях.
Пока общественность обсуждает роман бывшего супруга Павла Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, Агата Муцениеце отправилась на фестиваль "Горький fest" в Нижний Новгород, который стартовал 17 июля и стал, по сути, первым большим мероприятием после снятия ограничений.
На фестивале Агата появилась на красной дорожке в роскошном сверкающем платье в пол, поразив всех присутствующих.
Именно там актриса встретила Михаила Пореченкова, который является хозяином фестиваля. На фото Агата выглядит свежей, отдохнувшей и демонстрирует прекрасное расположение духа, чему несказанно обрадовались ее поклонники.
Многие подписчики предположили, что это селфи говорит о начинающемся романе актеров: "Вот такие мужчины должны быть рядом !!! Умничка , все достойно", " Вы хорошо смотритесь", " Вот такого Вам надо мужчину. Надёжного. Взрослого" – писали поклонники в комментариях.
Напомним, что актриса Агата Муцениеце не так давно развелась с Павлом Прилучным после девяти лет брака.
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