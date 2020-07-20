Неоднозначное селфи Агаты Муцениеце в обнимку с мужчиной вызвало переполох

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце удивила своих подписчиков публикацией в социальной сети, разместив совместное фото с актером Михаилом Пореченковым.

Актриса Агата Муцениеце, которая совсем недавно развелась с Павлом Прилучным разместила неоднозначное фото в своем микроблоге в Instagram. Она сделала селфи с известным актером 51-летним Михаилом Пореченковым, чем вызвала разговоры и слухи о новых отношениях.

Пока общественность обсуждает роман бывшего супруга Павла Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, Агата Муцениеце отправилась на фестиваль "Горький fest" в Нижний Новгород, который стартовал 17 июля и стал, по сути, первым большим мероприятием после снятия ограничений.

На фестивале Агата появилась на красной дорожке в роскошном сверкающем платье в пол, поразив всех присутствующих.

Именно там актриса встретила Михаила Пореченкова, который является хозяином фестиваля. На фото Агата выглядит свежей, отдохнувшей и демонстрирует прекрасное расположение духа, чему несказанно обрадовались ее поклонники.

Многие подписчики предположили, что это селфи говорит о начинающемся романе актеров: "Вот такие мужчины должны быть рядом !!! Умничка , все достойно", " Вы хорошо смотритесь", " Вот такого Вам надо мужчину. Надёжного. Взрослого" – писали поклонники в комментариях.

Напомним, что актриса Агата Муцениеце не так давно развелась с Павлом Прилучным после девяти лет брака.







