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Борисова поименно назвала наркоманов и алкоголиков российского шоу-бизнеса

Дана Борисова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Дана Борисова стала гостьей ютуб-канала депутата Виталия Милонова. Политик борется за трезвость и пропагандирует традиционные ценности. Скандальная телеведущая, поборовшая пагубную зависимость, выступила консультантом.
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Девушка считает, что после негативного опыта потребления она может точно определить, чем балуется человек. Правда, каждый раз, когда артистка высказывает предположения насчет звездных зависимых, это оборачивается скандалом.

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Дана Александровна Борисова Телеведущая

Но Дану Борисову такое положение дел не смущает, ведущая настойчиво продолжает предлагать свою помощь любителям запрещенных веществ и алкоголя. Девушка верит, что сможет им помочь избавиться от пагубных привычек.

Как отметила звезда в беседе с Виталием Милоновым, сейчас на телевидении артистов массово проверяют на коронавирус. Однако лучше бы гостей популярных телепередач тестировали на другое – например, брали бы мочу на наличие нелегальных "допингов".

Дана Борисова уверяет, что результаты будут шокирующими. "Думаю, вы бы узнали много интересного", – интригует телеведущая. Также девушка согласилась поименно назвать тех, в чьих грехах уверена.

По мнению артистки, запрещенные препараты легко обнаружить в крови Элджея, его жены Насти Ивлеевой и звездного интервьюера Юрия Дудя. Явные проблемы с алкоголем девушка приписала Ксении Собчак, Маше Малиновской и Анастасии Волочковой.

Кстати, с последней у звезды давнее противостояние. Дана Борисова не первый раз обвиняет балерину в пристрастии к спиртному. Танцовщица, правда, все отрицает и грозится подать в суд за клевету.

Автор: 2 июля 2020, 21:37 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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