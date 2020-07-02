Борисова поименно назвала наркоманов и алкоголиков российского шоу-бизнеса

Дана Борисова стала гостьей ютуб-канала депутата Виталия Милонова. Политик борется за трезвость и пропагандирует традиционные ценности. Скандальная телеведущая, поборовшая пагубную зависимость, выступила консультантом.

Девушка считает, что после негативного опыта потребления она может точно определить, чем балуется человек. Правда, каждый раз, когда артистка высказывает предположения насчет звездных зависимых, это оборачивается скандалом.

Но Дану Борисову такое положение дел не смущает, ведущая настойчиво продолжает предлагать свою помощь любителям запрещенных веществ и алкоголя. Девушка верит, что сможет им помочь избавиться от пагубных привычек.

Как отметила звезда в беседе с Виталием Милоновым, сейчас на телевидении артистов массово проверяют на коронавирус. Однако лучше бы гостей популярных телепередач тестировали на другое – например, брали бы мочу на наличие нелегальных "допингов".

Дана Борисова уверяет, что результаты будут шокирующими. "Думаю, вы бы узнали много интересного", – интригует телеведущая. Также девушка согласилась поименно назвать тех, в чьих грехах уверена.

По мнению артистки, запрещенные препараты легко обнаружить в крови Элджея, его жены Насти Ивлеевой и звездного интервьюера Юрия Дудя. Явные проблемы с алкоголем девушка приписала Ксении Собчак, Маше Малиновской и Анастасии Волочковой.

Кстати, с последней у звезды давнее противостояние. Дана Борисова не первый раз обвиняет балерину в пристрастии к спиртному. Танцовщица, правда, все отрицает и грозится подать в суд за клевету.