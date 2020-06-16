"У нее на всех фронтах плохо": Калашникова прошлась по "клеветнице" Борисовой

В своем инстаграм-аккаунте Анна Калашникова отметила, что очень устала от Даны Борисовой и ее историй. "Сколько можно уже обвинять людей? Все у нее алкоголики, наркоманы, проститутки", – возмутилась знаменитость.
Она напомнила, что теледива ранее призвала спасать балерину от алкоголизма. Хотя, по мнению Анны Калашниковой, Анастасия Волочкова выглядит и говорит гораздо лучше, чем спасенная от алкоголизма и наркомании Дана Борисова.
"Почему от Даны в последние годы идет только одна грязь и клевета?" – негодует артистка. Анна Калашникова считает, что телеведущей стоит остыть и заняться своей жизнью. "А то у нее на всех фронтах плохо. И в карьере, и в семье", – добавила она. Анастасии Волочковой же певица пожелала терпения.
Напомним, в начале июня Анна Калашникова встревожила поклонников неожиданной новостью о проблемах со здоровьем. Актриса угодила в Боткинскую больницу с подозрением на аппендицит или пиелонефрит.
Как писали "Дни.ру", девушке внезапно стало плохо: появились слабость, головокружение, боли в правом боку, температура подскочила до 40 градусов. К счастью, состояние певицы удалось стабилизировать.
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