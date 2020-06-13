Дана Борисова воссоединилась со сбежавшей дочерью после скандала

Дана Борисова на своей странице в Инстаграме порадовала подписчиков хорошей новостью. Телеведущая наконец-то смогла разрешить семейные конфликты и готова праздновать свой 44-й день рождения в кругу родных и близких.

В преддверии своего дня рождения, Дана Борисова оповестила поклонников о том, что начала подготовку к празднику. По словам телеведущей, ей необходимо время, чтобы "почистить перышки и подумать о вечном". Но сколько бы звезда не рассказывала подробностей из своей личной жизни, у подписчиков Даны всегда найдется парочка занимательных вопросов. На этот раз публике стало интересно, помирилась ли телеведущая со своей родной дочерью.

Помимо того, что Дана Борисова сообщила на свой странице о планируемом празднике, она еще и уточнила количество гостей, которое ожидается на торжестве.

"Собираю самых близких друзей, буквально три человека. У себя дома, вместе с Полиной. Все отметим по-семейному. Так что жду ваших поздравлений!", – обратилась к поклонникам телеведущая.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев у Даны и ее 12-летней дочери Полины были проблемы в общении. Девочка заявляла, что больше не хочет жить с матерью и поэтому перестает с ней общаться. Сама же Борисова не комментировала подобное поведение дочери и только разводила руками, говоря, что не понимает, в чем причина начавшегося конфликта.

Раздор между телеведущей и ее дочерью произошел после их совместной поездки в Прагу. Как только они вернулись в Россию, Полина специально оборвала контакт со звездой. Сама Дана Борисова не отрицает факт ссоры с дочкой и во всем винит бывшую свекровь. Телеведущая предположила, что мнение девочки изменилось только после того, как та успела погостить у бабушки.