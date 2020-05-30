"Это какая-то тупизна": Поргина взбесилась из-за грязных сплетен

Вдова Николая Караченцова возмущена тем, что ее слова неверно интерпретировали. Она заявила, что не намерена терпеть "хамство и грязь".

Людмила Поргина попал в громкий скандал. Это произошло из-за того, что артистка рассказала о том, как переживает пандемию коронавируса. Она сообщила, что ей не хватает денег на жизнь.

Сейчас женщина находится в Подмосковье с сыном и внуками. Также в семье есть любимые питомцы: кошка, собака и попугай. Народ пристыдил вдову Николая Караченцова за ее слова. Людмила Поргина после нападок пришла в бешенство.

Актриса ответила злопыхателям довольно резко. Она заявила, что все это белиберда и полное бесстыдство. Женщина напомнила, что получает зарплату и пенсию. Вдова актера считает, что кому-то просто нечего делать, и сплетники разводят "хамство и грязь".

Людмила Поргина не понимает, зачем кому-то понадобилось распускать про нее сплетни. "Это какая-то тупизна", – отметила она. При этом вдова Николая Караченцова добавила, что это не первый раз, когда про нее рассказывают небылицы. Избранница знаменитого актера рассказала, что во время самоизоляции она много читает православной литературы и пересматривает всего Андрея Тарковского.