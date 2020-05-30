Жаловавшаяся на бедность вдова Караченцова начала бросаться деньгами

Людмила Поргина не стала терпеть критики в свой адрес. Причиной бурной реакции фанатов стало заявление советской актрисы. Вдова Караченцова пожаловалась на трудности, связанные с материальным доходом. После недавнего интервью выяснилось, что Поргина на самом деле больше переживает за своих коллег, чем за себя.
Актриса подчеркнула, что многие постановщики, режиссеры, работники сцены, бухгалтерия и дирекция театров остались без денег. Вдова Николая призвала общественность обратить внимание на небюджетные театры, которые претерпевают настоящий кризис. Сама же Людмила признается, что находится в сложном финансовом положении. Доходы актрисы сократились, но она продолжает получать положенные выплаты. Стоит отметить, что сын Поргиной помогает матери и оказывает ей материальную поддержку.
Вдова Караченцова сочувствует многим деятелям искусства и российским пенсионерам. Людмила старается сделать все возможное, чтобы их жизнь стала легче. В одном из интервью Поргина рассказала, что не может пройти мимо пенсионерки, которой не на что купить сосиски.
Ранее актриса публично заявила о своих финансовых проблемах и напомнила поклонникам, что после смерти знаменитого мужа осталась ни с чем. Жена Бориса Щербакова жестоко раскритиковала Поргину, получающую пенсию в размере 50 тысяч рублей и жалующуюся на тяжелое положение.
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