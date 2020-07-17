Мать впервые о романе Карпович и Прилучного

Вот уже который день общественность бурно обсуждает отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Журналисты добрались до матери артистки, чтобы та прокомментировала информацию.

Разговоры о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович пошли после того, как в Сети появились фото артистов с совместного отдыха. Примечательно, что компанию им составили дети актера. Впоследствии его бывшая жена Агата Муцениеце отметила, что отправляла малышей только с отцом.

Раз Прилучный познакомил сына и дочь с новой женщиной, есть вероятность, что о романе знает и мать Карпович. Репортеры связались с ней и столкнулись с неоднозначной реакцией.

"Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", – категорично заявила Лариса.

На слова о том, что Карпович и Прилучного заметили вместе в Крыму, а до этого не раз видели на публике, мать актрисы ответила: "Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании".

Собеседник предположил, что ей неприятна эта ситуация. "Просто кому-то очень хочется сделать больно родителям", – пояснила Лариса Карпович. Отвечая на вопрос о том, как себя чувствует Мирослава на фоне поднявшейся шумихи, она отрезала: "Превосходно! Зайдите к ней в "Инстаграм" и сами увидите!"

Мирослава Карпович действительно достойно держит удар. Сначала она не реагировала на комментарии критиков, а потом просто отключила возможность оставлять отзывы под своими публикациями в соцсети.