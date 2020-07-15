Солнцев припечатал пьяную Бузову в эфире "Дома-2": Ничего хорошего тут нет

Видео с пьяной Ольгой Бузовой на записи очередного выпуска шоу "Дом-2" уже несколько дней гуляет по Сети. Не нужно быть профессионалом, чтобы определить, что ведущая выпила перед съемками: она не смогла даже выговорить фамилию коллеги Андрея Черкасова.
Бузова признала, что позволила себе расслабиться. Ее поведение вызвало волну возмущения, и ведущая поспешила извиниться.
Однако, по мнению Рустама Солнцева, раздувать из мухи слона не нужно. Шоумен считает, что в этой ситуации все выглядит довольно логично. "Бухая Бузова ведет Лобное. "Дом-2" берет новые высоты", – заявил он.
Солнцев предположил, что стоит побеспокоиться о здоровье Бузовой. По его словам, вероятно, зависимость ведущей уже настолько сильна, что оказывает влияние на работу.
"Ничего хорошего тут нет", – резюмировал Рустам.
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�� Ольга Бузова в нетрезвом состоянии провела лобное на "Доме-2". За такое поведение пришлось оправдываться. ⠀ «Я была в прекрасном настроении, встретилась с подружками и немножко расслабилась. Надеюсь, вы мне это простите!» ⠀ Как вам такой поступок? ⠀ #бузоваольга
Ольга Бузова ведет себя странно после того, как пришла подшофе на запись "Дома-2". Сообщение с извинениями за случившееся исчезло через несколько часов после публикации: ведущая почему-то решила его удалить.
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