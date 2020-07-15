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Солнцев припечатал пьяную Бузову в эфире

Солнцев припечатал пьяную Бузову в эфире "Дома-2": Ничего хорошего тут нет

Ольга Бузова. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев высказался о поведении Ольги Бузовой, которая пришла на съемки подшофе. По словам шоумена, популярная передача взяла новую высоту.
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Видео с пьяной Ольгой Бузовой на записи очередного выпуска шоу "Дом-2" уже несколько дней гуляет по Сети. Не нужно быть профессионалом, чтобы определить, что ведущая выпила перед съемками: она не смогла даже выговорить фамилию коллеги Андрея Черкасова.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузова признала, что позволила себе расслабиться. Ее поведение вызвало волну возмущения, и ведущая поспешила извиниться.

Однако, по мнению Рустама Солнцева, раздувать из мухи слона не нужно. Шоумен считает, что в этой ситуации все выглядит довольно логично. "Бухая Бузова ведет Лобное. "Дом-2" берет новые высоты", – заявил он.

Солнцев предположил, что стоит побеспокоиться о здоровье Бузовой. По его словам, вероятно, зависимость ведущей уже настолько сильна, что оказывает влияние на работу.

"Ничего хорошего тут нет", – резюмировал Рустам.

Ольга Бузова ведет себя странно после того, как пришла подшофе на запись "Дома-2". Сообщение с извинениями за случившееся исчезло через несколько часов после публикации: ведущая почему-то решила его удалить.

Автор: 15 июля 2020, 09:08 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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