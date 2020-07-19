Алла Пугачева поразила длинными ногами

В последнее время 71-летняя Алла Пугачева стала чаще радовать поклонников своими новыми фотографиями. Поклонники каждый раз отмечают красоту народной артистки, награждают ее всевозможными комплиментами.
На этот раз примадонна российской эстрады поделилась снимком, на котором она запечатлена в компании подруг – блондинки Олеси и брюнетки Иды. Под фото Алла Борисовна написала, что собралась "почирикать о девичьем", пока мужчины беседуют на серьезные темы в другой комнате. "Теплая вечеринка в холодную пору", – отметила Пугачева.
Пользователи Сети обратили внимание на внешний вид певицы, которая позировала в наряде любимого черного цвета. Облегающие брюки подчеркнули стройные ноги Аллы Борисовны и сделали их визуально длиннее. "Ах какие ножки", "Какие шикарные ноги. Будьте здоровы!", "Выглядите великолепно!", "Моложе всех!", – похвалили поклонники.
Напомним, спустя сутки Алла Пугачева оставила в инстаграм-аккаунте загадочное сообщение, которое вызвало вопросы у поклонников. Некоторые предположили, что артистка обратилась к экс-возлюбленному Филиппу Киркорову.
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