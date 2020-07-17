Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Сломавший жене нос Башаров пригрозил Собчак: Берегите челюсть
Перемены в супружеской жизни: Кончаловский благословил нового мужчину рядом с Высоцкой
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Кудрявцева в шоке от поведения молодого мужа: Что я теперь вижу?
партнеры
Пятница
17 июля
Лента новостей
13:28
Виктор Логинов решил жениться на молодой пассии
12:50
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
12:49
Путин внезапно поручил провести проверку российских войск
12:42
Дмитрий Певцов показал омолодившуюся 55-летнюю жену
12:40
Рубль ослабевает по отношению к доллару и евро
12:25
Регулярный секс оказался способным снизить риск смерти от рака
12:24
"Бывал секс без обязательств": Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой
12:20
"Разрушить отношения в одночасье не так просто": Панайотов откровенно о личной жизни
12:04
Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой
11:59
Рыжий из "Иванушек" поразился толпам туристов в Сочи: Вот реально много
11:58
Алла Довлатова рассказала о секретах борьбы с лишним весом
11:58
Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы
11:57
Ученые рассказали о признаках скорого инфаркта
11:23
Певец Жуков об обвинениях бывшей жены: Нагло врет всем
11:16
"Полина – не модная": телеведущий усомнился в чувстве стиля Гагариной
11:03
15-летнюю школьницу отправили в тюрьму за невыполненное домашнее задание
10:42
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 406 инфицированных
10:40
Как звезды отдыхают в Сочи
10:40
Классные голые парни: супруга Пелагеи застукали на мужском стриптизе
10:37
Мать впервые о романе Карпович и Прилучного
10:37
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
10:35
Ученый заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 во всех регионах России
10:24
На Байкале произошел разлив нефти
10:03
Баста даст поскоронавирусный концерт в Лужниках
10:01
"Я стал забывать о жизни": Нагиев удивил поклонников откровенным заявлением
09:42
Прилучный вернул детей Муцениеце после отдыха с Карпович
09:42
В России удвоилось количество некачественных детских товаров
09:31
Врач рассказал об опасности мокрых скамеек и пикников в пасмурную погоду
09:21
"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу
09:11
Над оголившейся Бузовой посмеялся народ: Откуда грудь?
08:42
Послала "друзей" по шоу-бизнесу: Лера Кудрявцева раскрыла свое истинное лицо
08:34
Пугачева ошарашила Крутого неожиданным решением: Это такое нахальство!
08:06
В России поднимут цену на газ уже с 1 августа: что нужно знать
06:03
Анохина пожаловалась на проблемы с психикой
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июля 2020 года
04:02
Лазарев довел до исступления фото с сыном
02:01
Наталья Штурм показала постельное фото
22:00
Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина
21:55
Запретил общаться с сыном Фриске: Орлова пожаловалась на жестокость Шепелева
21:24
В Ростовской области пропило 24 килограмма взрывчатки
21:08
Первый начал: Гарик Харламов потребовал развода у Кристины Асмус
20:53
В Тюмени 92-летний ветеран вынужден копаться в мусорке
20:36
Подкаминскую перестали узнавать с новой прической
20:35
В Сочи требуют снести памятник Ермолову
19:50
Азербайджан пригрозил ударом по АЭС в Армении
19:37
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
19:26
В Кемерово внедорожник врезался в маршрутку
19:17
"Получила невероятный кайф": Бузова залезла на стальной шест
18:41
Россиян восхитило редкое фото звезды сериала "Сваты" с мужем и сыном
17:56
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политик о поведении Лукашенко перед выборами: Все-таки испугался
Снятый с президентских выборов Бабарико просит ООН наказать Лукашенко
"Все пошло не так": Толкалина рассталась с любовником-иностранцем
Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии
"Снова жалуется": затравленный Пригожин прикусил язык
Лобачева попросила не прописывать Арзамасову в квартиру после свадьбы с Авербухом
Шоу-бизнес

"Бывал секс без обязательств": Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров был предельно откровенен с журналистами. Впервые за долгое время король российской эстрады признался, почему их взаимоотношения с Аллой Пугачевой заметно подпортились.
прочитано 29060 раз

Эта пара радовала миллионы зрителей. Филипп Киркоров стал легендарным певцом благодаря тому, что Алла Борисовна вовремя заметила талантливого артиста. Их отношения претерпевали множество изменений.

ПО ТЕМЕ

Пугачева ошарашила Крутого неожиданным решением: Это такое нахальство!

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Только сейчас король эстрады готов рассказать, что связывало музыкантов раньше. Филипп Киркоров напомнил, что у него давным-давно своя семья, а у Аллы Пугачевой своя.

Несмотря на то, что артисты несколько лет подряд жили плечом к плечу, их пути разошлись. Певец отметил, что на данный момент его интересует сольная карьера и любимые наследники, которые так стремительно подрастают.

Филипп Бедросович развеял мифы и заверил, что на личную жизнь ему хватает времени с головой, а вот на общение с Аллой Борисовной и минутки не находится.

Многие знакомые Киркорова отмечают, что помимо детей в жизни артиста есть кое-что еще – походы "направо и налево" никто не отменял. Сам же Филипп Бедросович открыто заявлял, что у него "был секс без обязательств", ведь он уже давно не обременен узами брака с Аллой Пугачевой.

По словам Киркорова, звездные семьи "никогда не дружили домами". Артист считает, что подобные отношения можно назвать неприличными и недопустимыми для их уровня.

"Алла всегда была, есть и будет для меня ориентиром в творчестве. Кроме любви и благодарности я к ней никаких чувств не испытываю", – откровенно заявил солист.

Певец заверил, что такие взаимоотношения не мешают им быть ответственными и надежными людьми. Звезды эстрады могут не общаться и не видеться годами, но они знают, если в дом одного из артистов придет беда – первыми, кто окажется рядом, будут Алла Борисовна или Филипп Бедросович.

Стоит отметить, что круг общения Пугачевой изменился. Примадонна больше времени проводит с близкими друзьями Максима Галкина, чем со своими давними коллегами.

Автор: 17 июля 2020, 12:24 Источник: Пресс-конференция "Славянский базар" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Присоединение Донбасса, новый социализм и отмена ЕГЭ: что предлагает россиянам партия Захара Прилепина
Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?
Почему Путин передумал ехать в Крым: названа причина
Протесты против Лукашенко: Запад призвали вмешаться в ситуацию в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Разрушить отношения в одночасье не так просто": Панайотов откровенно о личной жизни
Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой
Алла Довлатова рассказала о секретах борьбы с лишним весом
Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы

Проишествия

Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Профукали": семью Иосифа Пригожина вышвырнули на улицу

Родня музыкального продюсера лишилась жилья
Шоу-бизнес

Темнокожий бойфренд нагло схватил дочь Урганта за ягодицы

Эрика показала нескромное видео
Шоу-бизнес

Сестра раскрыла горькую правду об обмане Элины Быстрицкой

Что случилось перед смертью легендарной артистки
Шоу-бизнес

Алла Довлатова рассказала о секретах борьбы с лишним весом

Телеведущая порадовала поклонников кадрами с отдыха

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+