"Бывал секс без обязательств": Киркоров откровенно об отношениях с Пугачевой

Филипп Киркоров был предельно откровенен с журналистами. Впервые за долгое время король российской эстрады признался, почему их взаимоотношения с Аллой Пугачевой заметно подпортились.

Эта пара радовала миллионы зрителей. Филипп Киркоров стал легендарным певцом благодаря тому, что Алла Борисовна вовремя заметила талантливого артиста. Их отношения претерпевали множество изменений.

Только сейчас король эстрады готов рассказать, что связывало музыкантов раньше. Филипп Киркоров напомнил, что у него давным-давно своя семья, а у Аллы Пугачевой своя.

Несмотря на то, что артисты несколько лет подряд жили плечом к плечу, их пути разошлись. Певец отметил, что на данный момент его интересует сольная карьера и любимые наследники, которые так стремительно подрастают.

Филипп Бедросович развеял мифы и заверил, что на личную жизнь ему хватает времени с головой, а вот на общение с Аллой Борисовной и минутки не находится.

Многие знакомые Киркорова отмечают, что помимо детей в жизни артиста есть кое-что еще – походы "направо и налево" никто не отменял. Сам же Филипп Бедросович открыто заявлял, что у него "был секс без обязательств", ведь он уже давно не обременен узами брака с Аллой Пугачевой.

По словам Киркорова, звездные семьи "никогда не дружили домами". Артист считает, что подобные отношения можно назвать неприличными и недопустимыми для их уровня.

"Алла всегда была, есть и будет для меня ориентиром в творчестве. Кроме любви и благодарности я к ней никаких чувств не испытываю", – откровенно заявил солист.

Певец заверил, что такие взаимоотношения не мешают им быть ответственными и надежными людьми. Звезды эстрады могут не общаться и не видеться годами, но они знают, если в дом одного из артистов придет беда – первыми, кто окажется рядом, будут Алла Борисовна или Филипп Бедросович.

Стоит отметить, что круг общения Пугачевой изменился. Примадонна больше времени проводит с близкими друзьями Максима Галкина, чем со своими давними коллегами.