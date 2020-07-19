Послание Киркорову? Пугачева оставила загадочное сообщение

Алла Пугачева стала активнее вести свой инстаграм-аккаунт. Артистка заговорила о семейном счастье.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров не общаются уже долгое время. Поклонники предполагали, что между артистами, которые когда-то были связаны узами брака, произошла ссора.

Недавно поп-король отметил, с примадонной "никогда не дружил домами". По его мнению, такие встречи недопустимы и даже неприличны.

Спустя несколько дней Алла Пугачева решила сделать похожее заявление. В ее инстаграм-аккаунте появилась публикация, в которой артистка затрагивает тему семьи. "Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед", – написала супруга Максима Галкина.

Также артистка выложила две фотографии, на которых она смотрит, согласно упомянутым ею направлениям.

В комментариях поклонники начали интересоваться, о ком идет речь в сообщении. Некоторые СМИ, которые не прошли мимо этой публикации Пугачевой, предположили, что артистка припомнила старые измены Киркорову. Впрочем, Алла Борисовна могла написать текст без всякого умысла и просто поделилась народной мудростью.

Напомним, недавно Алла Пугачева провела время со светскими львицами. Артистка, которая показала снимки со встречи, удивила поклонников внешним видом.