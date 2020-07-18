Елена Ваенга обнародовала фотографии возлюбленного

Несколько дней назад состоялось фееричное открытие фестиваля "Славянский базар" в Беларуси. Ради того, чтобы выступить на знаменательном событии, в Витебск приехала и королева шансона Елена Ваенга. На этот раз певица посетила музыкальное мероприятие в компании своего мужа.

43-летняя певица крайне редко публикует фотографии, на которых запечатлен ее любимый мужчина. Елена Ваенга старается не разглашать подробности личной жизни и тщательно уберегает возлюбленного от критики и нелестных взглядов многочисленных поклонников.

После долгого режима самоизоляции звезды российского шоу-бизнеса впервые появились на сцене, чтобы полноценно выступить на ежегодном фестивале. Елена Ваенга вместе со своим мужем так сильно засиделась в четырех стенах, что пригласила суженного поехать в Витебск.

На музыкальный праздник прибыли Филипп Киркоров, мечтающий "выгулять" несколько десятков концертных нарядов, и Сергей Полунин. Александр Лукашенко не остался в стороне и вместе со своим сыном Николаем радушно принял долгожданных гостей.

Елена Ваенга опубликовала в личном блоге в "Инстаграм" фотографию с мужем Романом Садырбаевым. Отметив, что присутствует на празднике музыки вместе со своей второй половинкой.

Поклонники Елены восхитились внешним видом певицы, оценив имидж ее супруга. По словам пользователей социальной сети, Роман обладает специфическим вкусом и может составить конкуренцию Киркорову.

"Какой пестрый костюм! Филипп Бедросович еще не пришел за ним?", – шутливо поинтересовались фанаты Ваенги.

Сама же королева шансона не стала комментировать образ мужа и подписала кадр одними лишь смайликами.