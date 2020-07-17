Сильно изменившаяся Ваенга уделала Семенович на концерте

В белорусском Витебске стартовал "Славянский базар". В первый день фестиваля на сцене появилось множество знаменитостей, но особое внимание привлекли Елена Ваенга и Анна Семенович.

"Славянский базар в Витебске", пожалуй, стал первым фестивалем после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Культурное мероприятие началось в срок – 16 июля. Примечательно, что фестиваль стал единственным, который не стали переносить или отменять.

Впервые за несколько месяцев знаменитости выступили перед зрителями. Публика наконец смогла воочию увидеть своих любимцев, за которыми в основном аж с марта наблюдала только в социальных сетях. Вероятно, поэтому для многих встреча принесла множество сюрпризов.

Судя по комментариям в Сети, поклонники были приятно удивлены, увидев Елену Ваенгу. Артистка вышла к зрителям в лаконичном черном платье в пол. Завершила образ певица своим фирменным пучком. Елена исполнила полюбившиеся композиции "Аэропорт" и "Желаю". Особо наблюдательные фанаты пришли к выводу, что карантин пошел певице на пользу – она похудела и словно помолодела.

Зато расстроила поклонников Анна Семенович. Певица представила новую музыкальную композицию "Дети земли", которую записала вместе с Митей Фоминым. К зрителям Аня вышла в эффектном зеленом платье, которое выгодно подчеркнуло внушительный бюст. Тем не менее, от поклонников не ускользнули лишние килограммы на "расплывшейся" талии исполнительницы.

Самое интересное, что только недавно Анна Семенович истязала себя голодовкой и процедурами для похудения, отчитываясь подписчикам в соцсетях, что ей приходится питаться строго по диете.