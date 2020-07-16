Собчак повторяет печальную историю Тодоренко

На фоне волны обвинений в сексуальных домогательствах Ксения Собчак решила порассуждать, почему происходят такие случаи. Телеведущая уделила немало времени этой теме в своем инстаграм-аккаунте.

Ксения Собчак не боится скандалов, поэтому снова сделала громкое заявление – подобное тому, за которое по сей день расплачивается Регина Тодоренко. Не так давно супруга Влада Топалова сказала, что порой женщина сама виновата, если на нее поднимает руку мужчина. После этих слов Тодоренко лишилась всех контрактов. Ей пришлось взять свои слова назад.

У Собчак похожее мнение. Телеведущая считает, что зачастую человек сам выбирает, постоять за себя или принять позицию жертвы. Именно такие решения определяют жизненный путь.

Она привела в пример школьников. Журналистка напомнила: одних мальчиков бьют, а других обходят стороной. Это происходит именно из-за позиции жертвы. Застенчивые ученики всем видом показывают: "Я слабый, промолчу".

Собчак провела параллель между таким поведением и харассментом. Она подчеркнула, что агрессор ведет себя подобно животному – нападает лишь на тех, кто посылает сигналы жертвы.

"Главное, чему буду учить своего сына, – никогда не принимать позицию жертвы. Это самая деконструктивная позиция в мире", – заявила Ксения.

Телеведущая добавила, что не стоит путать пострадавших с жертвами: последние манипулируют чувством вины других и питаются сочувствием, пишет телеканал "360". "Именно эта позиция делает людей неудачниками", – заключила Собчак.