"Полина – не модная": телеведущий усомнился в чувстве стиля Гагариной

Ксения Собчак во время недавнего интервью с Екатериной Варнавой отметила, что самой модной в шоу-бизнесе является Полина Гагарина. Александр Рогов категорически не согласен с мнением журналистки. Стилист считает, что красивые наряды не всегда говорят о чувстве стиля.
Рогову нравится концертный гардероб Гагариной. Он отметил ее точеную фигуру, под которую специально шьют наряды. "Полина – не модная. У нее есть хорошо продуманная стилевая опора для сцены, но это не значит, что она модная", – уточнил телеведущий.
Примером хорошего вкуса Александр считает певицу Елку. По его мнению, артистка всегда в курсе трендов, и с успехом подбирает наряды. Также стилист восхищается Ренатой Литвиновой, которая "отлично чувствует одежду любого бренда". Как заметил Рогов, актриса всегда выглядит уникальной.
Светлана Лобода – тоже модница, отметил телеведущий. "Это абсолютно продуманный, нереальный коммерческий проект. Просто все на своем месте. Это кайф – и визуальный, и музыкальный", – пояснил он. К числу людей с отличным чувством стиля Александр Рогов также отнес Елену Темникову, Ольгу Серябкину, Макса Барских и Ивана Дорна.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Я беременна мне 16
Когда уже поздно рожать?
Закат
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
У России есть будущее?
Кто по мне случал?
Кто талантливее?
Стоит ли мстить?