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Шоу-бизнес

"Полина – не модная": телеведущий усомнился в чувстве стиля Гагариной

Полина Гагарина. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Телеведущий Александр Рогов не оценил наряды Полины Гагариной. Он назвал настоящих модников эстрады.
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Ксения Собчак во время недавнего интервью с Екатериной Варнавой отметила, что самой модной в шоу-бизнесе является Полина Гагарина. Александр Рогов категорически не согласен с мнением журналистки. Стилист считает, что красивые наряды не всегда говорят о чувстве стиля.

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Рогову нравится концертный гардероб Гагариной. Он отметил ее точеную фигуру, под которую специально шьют наряды. "Полина – не модная. У нее есть хорошо продуманная стилевая опора для сцены, но это не значит, что она модная", – уточнил телеведущий.

Примером хорошего вкуса Александр считает певицу Елку. По его мнению, артистка всегда в курсе трендов, и с успехом подбирает наряды. Также стилист восхищается Ренатой Литвиновой, которая "отлично чувствует одежду любого бренда". Как заметил Рогов, актриса всегда выглядит уникальной.

Светлана Лобода – тоже модница, отметил телеведущий. "Это абсолютно продуманный, нереальный коммерческий проект. Просто все на своем месте. Это кайф – и визуальный, и музыкальный", – пояснил он. К числу людей с отличным чувством стиля Александр Рогов также отнес Елену Темникову, Ольгу Серябкину, Макса Барских и Ивана Дорна.

Автор: 17 июля 2020, 11:16 Источник: YouTube-канал "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник
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Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ

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