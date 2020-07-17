Пугачева ошарашила Крутого неожиданным решением: Это такое нахальство!

Игорь Крутой написал для Аллы Пугачевой множество композиций. Одна из песен стала особенной.

В начале 2000-х годов стартовал новый этап в творчестве Аллы Пугачевой. Артистка выступала на творческих встречах Игоря Крутого, на фестивале "Новая волна" и записала альбом "Живи спокойно, страна!". Одноименная песня с этой пластинки стала настоящим хитом, на что композитор абсолютно не рассчитывал.

Игорь Яковлевич опубликовал архивное видео выступления Аллы Борисовны. Примадонна российской эстрады отметила, что это самая нескромная песня в ее репертуаре. "Это такое нахальство, это ужас какой-то!" – сказала Пугачева. Артистка призналась, что исполнять эту композицию каждый раз неловко, но хочется, ведь "она очень клевая".

Игорь Крутой напомнил, что автором текста "Живи спокойно, страна!" стала Лариса Рубальская, которая написала множество стихов для звезд. Поэтесса хотела сотрудничать с Пугачевой, поэтому предложила Крутому написать музыку на один из ее смелых текстов.

Композитор отправил диск с демо-записью Алле Борисовне, не надеясь на положительный ответ. Он удивился, когда артистка ответила буквально на следующей день и сообщила, что хочет исполнить эту песню на новогоднем огоньке.