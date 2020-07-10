"Крепко взялись за меня": молодой муж заставил Леру Кудрявцеву худеть

Лера Кудрявцева призналась, что за время карантина набрала три килограмма. Хоккеист Игорь Макаров решил привести любимую жену в форму.

Спортсмен регулярно тренируется и хочет, чтобы его избранница тоже не имела лишнего веса. По словам Леры, самое страшное слово для ее мужа – "дряблый". При этом Кудрявцева отметила, что таковой является она, а не ее возлюбленный.

Игорь Макаров заставил теледиву худеть. Он уговорил 49-летнюю блондинку начать тренировки, в основе которых лежит электростимуляция.

Ведущая поделилась видео с первого занятия и рассказала, что занималась под чутким контролем не только персонального инструктора, но и мужа. "Крепко взялись за меня", – сообщила она.

Как писали "Дни.ру", на днях Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отпраздновали восьмую годовщину отношений. Стоит отметить, что супруг моложе звезды на 16 лет.



Напомним, что в 2018 году телеведущая подарила хоккеисту дочь, которую назвали Марией. А за три месяца до того, как Лера стала мамой во второй раз, у нее родился внук.