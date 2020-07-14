Двухлетняя дочь Кудрявцевой исполнила зажигательный танец под песню с нецензурной лексикой

Несколько недель Лера Кудрявцева была на Черном море. Времяпрепровождение в санатории пошло телеведущей на пользу. Она отлично отдохнула после напряженного телесезона. Возвращаться к работе Лера пока не планирует. Она ищет место, куда сможет отправиться вместе с супругом и маленькой дочерью.
Кстати, наследница не дает скучать телеведущей. Малышка периодически устраивает настоящие представления. Например, на днях Машенька показала зажигательный танец. Она энергично двигалась под популярные песни.
Стоит отметить, что выбор музыки для двухлетнего ребенка весьма сомнителен. Машенька двигалась под трек "Кадиллак" Моргенштерна и Элджея. Песня содержит ненормативную лексику.
Недавно стало известно, сколько Лера Кудрявцева заплатила за отдых на Черноморском побережье. В материале "Дни.ру" приведены приблизительные расценки курортов Краснодарского края.
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