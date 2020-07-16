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"Пропихивать своих детей не буду": Киркоров высказался о блате Пугачевой в карьере Орбакайте

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба Муз-ТВ
Всего на один день Филипп Киркоров прилетел на "Славянский базар в Витебске". Он успел не только выступить на церемонии открытия фестиваля искусств, заложить собственную "звезду" на Площади лауреатов, но и встретиться с корреспондентом "Дни.ру".
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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Я наконец-то смог насмотреться на своих детей. Потому что они то в садике, то в школе, либо я на гастролях, либо я на съемке. Приходил домой, когда они уже спали. И мне доставались две-три минуты общения с ними. Поэтому я ждал драгоценные отпуска в январе и июне, чтобы пообщаться подольше – отправиться с Аллой-Викторией и Мартином ко мне на родину в Болгарию или поехать по летним музыкальным фестивалям. Но сейчас вот уже полгода мы все вместе, рядом, и я получаю такое удовольствие от этого, от наблюдения за их взрослением, изменениями в характерах.

А если они вдруг потянутся на сцену? Будете пользоваться принципом Фамусова из комедии "Горе от ума": "Ну как не порадеть родному человечку?"

У меня перед глазами есть замечательный пример, когда артистка, будучи дочкой самой известной певицы страны, сама, своим трудом добилась невероятного успеха, популярности. Речь о Кристине Орбакайте. Алла Пугачева никогда не прикладывала никаких усилий по ее продвижению, никогда не хотела протолкнуть, пропихнуть куда-то по блату. Есть и другой пример. Мой отец Бедрос Киркоров окончил ГИТИС. Мечтал там учиться и я. Но меня не взяли. Хотя если бы я попросил папу, то, конечно, он позвонил бы нужным людям. Я не стал просить – хотел всего достичь сам. Так же и с моими детьми – если у них будут данные, если у них будет желание, то я дам им музыкальное образование. Пока же Мартин хочет играть в футбол, а Алла-Виктория прекрасно рисует и хочет стать декоратором-оформителем.

Но когда дети вырастают, в семьях нередко случаются драмы. Как, например, у Любови Успенской. Не боитесь такой же участи?

Мои дети такими никогда не будут, они меня никогда не предадут, я уверен. У них другое воспитание, другой круг привычек, другой круг общения. Я не могу никого осуждать, но уверен, что те уроки, которые я им сегодня даю, помогут им стать достойными людьми.

Автор: 16 июля 2020, 17:48

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