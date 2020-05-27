Не дорос еще: Водонаева запретила малолетнему сыну интимничать на виду у народа

Сутки напролет Богдан проводит за компьютером, однако не играет в "стрелялки", как многие его сверстники. "Занимается в Инжинириуме при МГТУ имени Баумана (курсы для детей и школьников в центре инновационного творчества и технопарке. – Прим. ред.)", – рассказала Алена.
Не имеющие отношения к учебе ресурсы Всемирной паутины мальчик изучает только под надзором родителей. "Есть четкий контроль того, куда и зачем сын заходит в интернете, – пояснила Водонаева. – Я и отец Богдана следим за тем, чтобы он сидел только на нужных сайтах".
Есть у Богдана и аккаунт в социальной сети "Инстаграм", но он закрыт для посторонних. "Когда ему исполнится 16 лет, отдам пароль от страницы. Пока же выкладывать туда что-то он может только под моим контролем, – заверила Алена. – Страница создана больше для наших живущих в Тюмени (откуда она родом. – Прим. ред.) родственников, чтобы знали, как растет и живет Богдан".
"Его жизнь ярче, чем моя, – считает Водонаева. – Он играет на гитаре, качественно прикалывается, отжигает. И это хорошо. Я бы не хотела, чтобы он во взрослом возрасте был букой, с которым скучно. Как, например, мой второй муж, с которым в прошлом году мы расстались".
А пока интимное пространство Богдана в "Инстаграм" Алена Водонаева оберегает от посторонних глаз. Вероятно, это мудрое решение.
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