Не дорос еще: Водонаева запретила малолетнему сыну интимничать на виду у народа

Богдану, единственному сыну бывшей участницы "Дома-2" Алены Водонаевой, идет десятый год. Его мать, которая на телестройке считалась самой скандальной и одиозной, держит мальчика в ежовых рукавицах. Видимо, чтобы не пошел по ее стопам.

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